Gabriel Rolón: “No podés elegir de quién enamorarte, pero sí de quién no enamorarte”

Los vínculos sentimentales suelen nacer en escenarios muy diversos: algunos aparecen de manera inesperada, mientras que otros se construyen con el tiempo y están atravesados por decisiones personales. En ese delicado equilibrio entre lo que se siente y lo que se elige, el psicólogo Gabriel Rolón puso el foco en una idea que invita a la reflexión sobre el amor y sus límites. Durante su participación en Perros de la Calle (Urbana Play), el especialista dejó una frase contundente: “No podés elegir de quién enamorarte, pero sí de quién no enamorarte”, dijo y abrió el debate sobre cuánto control tienen las personas sobre sus propios sentimientos.

Durante la charla, Rolón profundizó en la importancia de asumir el costo emocional que implican los vínculos afectivos. “Quien no está dispuesto a sufrir no debería enamorarse”, señaló, al tiempo que marcó una clara diferencia entre amor y deseo: “El deseo es otra cosa, vos podés desear mucho a alguien, decir: ‘yo deseo a esta persona pero no estoy dispuesto a sufrir por esta persona’”, explicó.

La reflexión de Gabriel Rolón sobre el amor y las decisiones afectivas (Captura: Urbana Play)

En ese sentido, Gabriel Rolón explicó que es posible sentir atracción por alguien sin que eso necesariamente derive en amor. “O sea, no me voy a enamorar de esta persona, pero no me quita el deseo porque el deseo está, surgió, la persona te gustó, te genera cosas”, señaló, y agregó que cada persona puede decidir si ese deseo se concreta o no.

La frase de Gabriel Rolón sobre el amor que se volvió viral shutterstock,Shutterstock,Shutterstock,Shutterstock

“Tenés un deseo, te gusta, te apasiona, pero no construirías un amor ahí”, continuó, al detallar que muchas veces influyen factores como estilos de vida, formas de pensar o situaciones personales que no se quieren atravesar. En esa línea, planteó que alguien puede sentirse atraído y hasta querer avanzar, pero también elegir correrse si percibe que esa relación no es la que desea sostener a largo plazo.

Como cierre, el psicólogo retomó la idea central de su planteo y remarcó el rol de la decisión en los vínculos: “Vos no podés elegir de quién enamorarte, pero sí podés elegir de quién no enamorarte, porque el amor requiere de un tiempo que vos podés elegir no dárselo a una relación. El amor es una construcción”, concluyó.