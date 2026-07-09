Por qué la euforia de tu perro al regresar a casa puede ser una señal de alerta

Para la gran mayoría de las personas que comparten su vida con un canino, cruzar la puerta de entrada y ser recibidos por un torbellino de pelos, saltos y lengüetazos representa el punto máximo de conexión emocional del día. Se asume, de forma casi automática, que esa efusividad extrema es el reflejo de un amor incondicional y de una felicidad absoluta. Sin embargo, la ciencia veterinaria y los expertos en etología clínica invitan a mirar este escenario con otros ojos. Detrás de lo que parece una linda bienvenida, muchas veces se esconde un preocupante cuadro de malestar psicológico que el animal no logra canalizar de manera saludable.

Detrás de lo que parece una linda bienvenida, muchas veces se esconde un preocupante cuadro de malestar psicológico que el animal no logra canalizar de manera saludable Pexels

Cuando un perro reacciona de forma desproporcionada —corriendo en círculos, llorando, jadeando notablemente o incluso llegando a registrar micción por la excitación—, no somos testigos de un estado de alegría pura, sino de una descarga de tensión acumulada. Durante las horas de ausencia de sus tutores, muchos animales experimentan una incapacidad crónica para gestionar la soledad. Al producirse el reencuentro, toda esa angustia contenida explota en una conducta hiperactiva. El regreso del humano no actúa como un premio, sino como el detonante que alivia un estado de sufrimiento previo.

Durante las horas de ausencia de sus tutores, muchos animales experimentan una incapacidad crónica para gestionar la soledad Pexels

Este fenómeno está directamente ligado al Trastorno de Ansiedad por Separación (TAxS), una de las patologías de conducta más diagnosticadas en la actualidad. Para comprender la raíz de este problema, según el sitio web de AniCura, donde se detalla la ansiedad por separación en perros, sus síntomas y tratamiento, los expertos aclaran que esta conducta jamás debe interpretarse como un acto de venganza, manipulación o un simple “exceso de mimos”, sino como una respuesta emocional intensa asociada a una angustia real. El informe médico de la institución advierte que el estrés crónico no abordado a tiempo deriva en cuadros clínicos severos que van desde conductas autolesivas y destrucción de accesos del hogar hasta anorexia y problemas gastrointestinales graves.

El peligro de ignorar estas bienvenidas desmedidas radica en que el estrés sostenido no solo destruye la paz mental del perro, sino que deteriora su organismo. Los picos de sobreexcitación elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, un factor crítico para ejemplares gerontes o con cardiopatías preexistentes. Además, la ansiedad suele manifestarse en ausencia del tutor mediante ladridos persistentes, destrucción de objetos del hogar o automutilación por lamido excesivo.

La ansiedad en mascotas suele manifestarse en ausencia del tutor mediante destrucción de objetos del hogar o automutilación por lamido excesivo Shutterstock

En ese sentido es que los especialistas sugieren desmitificar tanto las salidas como las entradas. Al salir, se deben evitar las despedidas largas y melodramáticas que solo logran anticipar el abandono. Al regresar, la regla de oro es la indiferencia temporal: ignorar al animal hasta que sus cuatro patas estén firmes en el suelo y sus constantes vitales se hayan normalizado. Recién en ese instante de calma, se le debe brindar atención y afecto.

Es importante aclarar que no todo es ansiedad por separación, ya que existen diversos problemas o conductas que pueden manifestar síntomas similares, pero con un origen distinto. Un perro puede mostrarse destructivo o hiperactivo simplemente por aburrimiento, falta de activación mental o déficit de estimulación física. Asimismo, patologías médicas subyacentes, la fobia a ruidos fuertes, la intolerancia al confinamiento en espacios reducidos, la frustración generalizada, el juego efusivo, la mera búsqueda de alimentos y compañeros, o incluso una falta de aprendizaje en las conductas de eliminación de orina y heces, pueden confundirse con este trastorno. Por este motivo, el diagnóstico veterinario personalizado resulta indispensable para no aplicar tratamientos erróneos y asegurar la salud integral de la mascota.