Gabriel Rolón: “No es tan importante ser amado sino cómo uno es amado”

El vínculo sentimental que surge entre las personas no siempre tiene rasgos que favorecen a ambas partes. Uno de los individuos puede que no se sienta cómodo y, con el propósito de no caer en soledad, aguanta a su pareja y aquellos gestos no tan gratos. Allí es donde reparó Gabriel Rolón a la hora de hablar de cómo debe ser amada una persona.

Mediante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo y escritor hizo hincapié en lo fundamental: evaluar si la compañía de alguien nos impulsa a ser mejores personas o si, por el contrario, degrada nuestro carácter.

Gabriel Rolón reparó en la importancia de que una persona impulse la mejor versión nuestra si es que la elegimos como pareja (Fuente: Instagram/@urbanaplay)

“No es tan importante ser amado, sino cómo uno es amado. Lo primero que podríamos preguntarnos al estar con alguien es: cuando estoy con esta persona, ¿yo soy mejor o soy peor? Mis actitudes, mis pensamientos, las cosas a las que me invita, ¿me mejoran o me empeoran?“, introdujo el psicólogo.

En esa sintonía, Rolón advirtió: “Es importante estar con personas que sacan ese costado tuyo de pelear por ser la mejor persona que puedas ser. Después te pueden amar un poco más o un poco menos. No es tan importante ser amado, sino cómo uno es amado. Y no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad de amor. Es una cuestión de característica de vínculo".

Rolón advirtió sobre aquellas actitudes que en una pareja no la mejoran, sino que la deterioran (Fuente: Instagram/@urbanaplay)

De este modo, según el análisis del psicólogo, el enfoque principal debe centrarse en cómo influye la pareja en nuestro crecimiento personal y en los pensamientos que surgen de esa convivencia. En lugar de buscar ser amados de forma incondicional, debemos priorizar relaciones que nos motiven a alcanzar nuestra versión más íntegra.