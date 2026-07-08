El difícil momento que vivió Darío Barassi a la vuelta de sus vacaciones

El popular conductor, Darío Barassi, fue visto vistiendo, todas al mismo tiempo, varias camperas, buzos y remeras superpuestas, en una postal tan llamativa como incómoda.

Según trascendió, todo ocurrió minutos antes de embarcar. Al reorganizar el equipaje, Barassi se dio cuenta que se excedió con las compras y parte de su ropa ya no entraba en la valija. La solución fue ponerse encima todo lo que sobraba, para evitar así pagar el costo de una valija adicional.

La estrategia no pasó inadvertida. En el aeropuerto, pasajeros y curiosos que reconocieron al conductor se acercaron para sacarse fotos y consultarle, entre risas, por qué llevaba semejante cantidad de abrigo encima. Barassi, con el humor que lo caracteriza, se prestó a la ocurrencia y terminó siendo, una vez más, protagonista involuntario de una escena viral.

Pero lo mejor de la historia llegó después, ya con los pies en Buenos Aires. Recién aterrizado, Barassi se enteró de que si hubiera usado su Mastercard Galicia Éminent para sus consumos en el exterior, habría accedido a un reintegro equivalente al costo de una valija adicional. La noticia lo tomó por sorpresa: de haber conocido el beneficio antes, podría haber vuelto con una valija extra y varias capas menos.

Un beneficio pensado para comprar sin preocuparse por el espacio en la valija

Cualquier persona que alguna vez peleó con el peso de una valija puede sentirse identificada con Barassi. Esto pone en valor un beneficio concreto que tiene Mastercard Galicia Éminent para quienes quieren comprar en el exterior sin preocuparse por cómo volver con todo lo nuevo.

Quienes usan esta tarjeta reciben hasta $150.000 para ayudar a cubrir el costo de una valija extra, ideal para volver con todas esas compras que hicieron durante el viaje. Y para quienes no lo necesiten, el beneficio puede aprovecharse igual en lo que el usuario prefiera.

Un beneficio clave para disfrutar de cada viaje hasta el último día, sin preocupaciones.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.