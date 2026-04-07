Gabriel Rolón: “El buen amor no es el que no te hace sufrir, es el que te lastima en el límite de lo soportable”

Los vínculos humanos sentimentales suelen darse en diferentes situaciones y contextos. Muchos de ellos surgen de la nada y otros están condicionados. Sobre un punto en particular reparó Gabriel Rolón, al referirse a aquellos que construyen los lazos en base al dolor. “El buen amor no es el que no te hace sufrir, es el que te lastima en el límite de lo soportable”, indicó durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play).

Durante la charla, el psicólogo y escritor explicó que en las relaciones afectivas es importante saber dirimir entre aquellas que hacen sufrir y las que lastiman, pero no dañan. “A muchos el sufrimiento los ata. El sufrimiento es una manera de vincularse. Uno no solo se vincula por amor con la gente. Todos sufrimos y todos tenemos una tendencia a sufrir. El buen amor no es el que no te hace sufrir, es el que te lastima en el límite de lo soportable. Y hay amores que se exceden en eso”, advirtió.

Gabriel Rolón advirtió: "A muchos el sufrimiento los ata" (Fuente: Instagram/UrbanaPlay)

El experto adelantó que es importante tener una mirada crítica acerca de aquellas relaciones que dan un paso más y pueden convertirse en un calvario. “Algún gesto vamos a tener, algún error vamos a cometer, alguna debilidad que nos hace decir algo que no debemos, pero hay como un límite; cuando pasás de ese límite, ahí se pone difícil la cosa. Hay veces que uno no se da cuenta y tolera y tolera y tolera, y las agresiones se acercan a ese límite y uno dice: ‘Bueno, ¿qué va a hacer? No pasa nada, pero yo lo amo, la amo’. Es una frase siniestra para justificar también cosas a las que deberíamos ponerles límites”, señaló Rolón.

Gabriel Rolón explicó que en los vínculos pueden existir gestos que lastimen, pero un hecho que hace sufrir y se repite, es una relación que hay que abandonar (Fuente: Instagram/@UrbanaPlay)

Por último, remarcó: “¿Y qué tiene que ver el amor con que te dejes gritar? ¿Qué tiene que ver el amor con que este te humille? Listo, ya está. Es un amor que no sirve. También nosotros, como digo, podemos quedar atrapados en un vínculo que este se ha construido alrededor de cierto sufrimiento donde nos dañamos y eso nos une. La persona que está en un vínculo como ese tiene que trabajar muchísimo, pero muchísimo, para darse cuenta de que le tiene que poner un límite al disfrute que le da su propio sufrimiento”.