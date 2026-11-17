En su columna de Perros de la Calle (Urbana Play), Gabriel Rolón ahondó en los vínculos de pareja e hizo hincapié en cómo detectar aquellas relaciones que son sanas, con individuos que preservan el bienestar mutuo, pese a que existan situaciones de conflicto.

“La buena pareja no es la que te cumple todos los sueños, te hace feliz todo el tiempo y no te causa ningún dolor. La buena pareja es aquella que te permite mantener un dolor dentro de los límites de lo tolerable”, empezó el experto.

Gabriel Rolón, psicólogo: "La buena pareja no es la que te hace feliz todo el tiempo, sino aquella que te permite mantener un dolor dentro de los límites de lo tolerable”

Luego aclaró: “Algo te va a generar, algo te va a doler de lo que pasa, pero que no exceda de ese día que estuviste triste, de ese rato que estuviste angustiado hasta que te pusiste a hablar y aclaraste las cosas. Eso está, pero cuando alguien te ama bien, te permite justamente mantener eso en los niveles tolerables que te permiten tener una buena vida”.

En este planteo, Rolón cuestiona la fantasía de la pareja perfecta, aquella de la que se cree que puede garantizar felicidad constante, satisfacción y ausencia de sufrimiento. Así destaca que una buena relación también duele, e incluye al conflicto o la angustia como parte posible de una relación sin que sea un fracaso.

Para Rolón, es necesario saber cuándo marcar un límite del sufrimiento y lo marca con la posibilidad de sanar: hablar, aclarar las cosas y transitar el malestar hacia un entendimiento mutuo.

De este modo, el psicoanalista define con su análisis que “amar bien” no debe entenderse como la promesa de una vida sin sombras, sino como un espacio seguro donde el dolor tiene cabida y aun así se permite seguir disfrutando de una buena vida.