Gabriel Rolón, psicólogo: “La gente no aguanta tanto la sinceridad del llanto y del grito”

El psicólogo y escritor Gabriel Rolón ofreció una mirada profunda sobre el papel de las emociones en el bienestar mental durante su participación en el programa Perros de la Calle, que se emite por Urbana Play.

El especialista centró su análisis en el llanto y el grito como herramientas de liberación necesarias ante situaciones donde la capacidad verbal falla para contener el desborde emocional. Según el profesional, estas manifestaciones actúan como canales de sanidad que permiten expulsar dolores intensos.

Gabriel Rolón: "El grito y el llanto es la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras"

“El grito y el llanto son la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras, cuando no se puede decir porque te desborda y porque ya lo que pasa en el cuerpo y en la emoción es tan potente que no hay palabras que lo describan”, sostuvo el autor.

Bajo esta premisa, Rolón subrayó que estas reacciones son, en muchos casos, los únicos medios para comunicar y liberar aquello que se aloja en el cuerpo. El psicólogo valoró estos instantes como procesos necesarios para recuperar la capacidad de pensar con claridad tras una crisis de angustia extrema.

“Entonces, yo valoro mucho esos momentos, esos instantes donde alguien lo que hace por sanidad es sacar un poco eso del cuerpo que le pasa porque si no ya no puede pensar”, señaló el psicólogo.

A pesar de los beneficios terapéuticos, Rolón advirtió que la sociedad actual suele juzgar estas demostraciones de vulnerabilidad. “La gente no aguanta mucho tanta sinceridad del llanto y la sinceridad del grito”, afirmó el escritor, quien atribuyó este rechazo a la dificultad de confrontar una emoción pura y sin máscaras.

El análisis de Gabriel Rolón (Foto: Redes Sociales)

Para el profesional, enfrentar el dolor ajeno en su estado más real resulta desafiante para los demás, quienes a menudo no encuentran respuestas adecuadas ante la crudeza del sentimiento. De este modo, Rolón reivindicó estas reacciones humanas como una respuesta legítima ante los estados de abrumamiento que la palabra no logra abarcar ni resolver por sí sola.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA