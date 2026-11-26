Las profecías atribuidas a la vidente búlgara Vangelija Gušterova, conocida mundialmente como Baba Vanga, dominan nuevamente las conversaciones digitales ante la proximidad del año 2027. Diversos portales internacionales difunden visiones que vaticinan desde el contacto con inteligencias extraterrestres hasta la aparición de individuos con habilidades extraordinarias, un escenario que recuerda argumentos de la ciencia ficción cinematográfica. La falta de manuscritos oficiales obliga a tratar estas afirmaciones con extrema cautela informativa, dado que las supuestas predicciones carecen de sustento documental.

El eje principal de los relatos para el periodo 2027 gira en torno a la posibilidad de que una enfermedad desconocida o un experimento genético derive en el surgimiento de personas con capacidades sobrehumanas. Esta teoría alimenta múltiples especulaciones en Internet sobre una posible transformación física o intelectual de la especie humana. Este fenómeno podría generar una brecha social profunda entre quienes posean estas facultades y el resto de la población mundial.

Una enfermedad desconocida o un experimento genético podría derivar en el surgimiento de personas con capacidades sobrehumanas Getty Images

La agenda de profecías incluye también aspectos de índole económica y política: el año 2027 traerá una crisis financiera de gran escala, la cual provocará una búsqueda de activos refugio. Hearst Networks UK destaca el aumento previsto en el precio del oro, con subas estimadas entre el 25% y el 40%, impulsado por la demanda en componentes tecnológicos esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. De manera paralela, quizá ocurra un cambio en el liderazgo de Rusia, país que podría ver el fin de la gestión de Vladimir Putin tras casi tres décadas en el poder.

El contacto con naves espaciales forma parte del folklore digital que rodea a la figura de Vanga. Si bien el supuesto encuentro alienígena anunciado para 2025 no ocurrió, las redes insisten en nuevas fechas para fines de 2026, ya que las interpretaciones suelen surgir de manera posterior a los hechos. Los expertos coinciden en que la ausencia de un archivo cronológico escrito, sumado a la transmisión oral fragmentada por familiares y conocidos, facilita la deformación constante de los mensajes originales.

El misterio por el universo hace que cualquier mínima posibilidad de encontrar vida genere ilusión Getty Images

El ámbito energético también ocupa un espacio relevante: se habla de una nueva fuente de energía, posiblemente vinculada a la fusión nuclear, que entraría en fase de implementación a partir de 2028, con avances significativos durante el año previo. Pese a estas menciones, la comunidad científica mantiene distancia ante tales pronósticos, al señalar que la fusión nuclear aún enfrenta desafíos técnicos para el abastecimiento doméstico generalizado.

El medio británico Hearst Networks UK sugiere que ciertas predicciones sobre superhumanos podrían tener origen en guiones de grandes producciones cinematográficas, como la franquicia de Los Vengadores, lo cual relativiza el carácter profético de los textos virales.

La especulación sobre los superhumanos fue vinculada a Marvel por sus tintes cinematográficas

El legado de Vanga, quien murió en 1996, continúa vivo a través de una cadena de testimonios sin soporte factual. La figura de la mujer búlgara es objeto de análisis tanto sociológicos como digitales, al representar un fenómeno de creencias populares que trasciende las fronteras. Mientras el público debate el posible destino de la humanidad, las instituciones enfatizan que las advertencias sobre 2027 carecen de evidencia científica verificable y deben leerse como productos del folklore digital.