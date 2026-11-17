Jorge, un excomerciante de Dolores de 55 años, efectuó un giro radical en su existencia tras dos décadas y media al frente de un negocio gastronómico. El hombre vendió su pizzería, un bote de pesca y otros bienes personales para financiar la compra de un colectivo de larga distancia modelo 2007, un vehículo de carrocería Marco Polo con motor Mercedes Benz. Según relató en el canal de YouTube Pibitos Viajeros, esta decisión surgió tras un análisis matutino donde priorizó el tiempo personal sobre la rutina comercial tradicional.

El proyecto exigió habilidades nuevas. Debido a la escasez de fondos para contratar servicios profesionales, Jorge adquirió conocimientos de carpintería, electricidad y termofusión. El vehículo, diseñado originalmente para trasladar a 63 pasajeros, ofrece ahora un hogar permanente. La planta baja integra una cocina, un baño y conectividad mediante el sistema Starlink, mientras que la planta superior funciona como living y dormitorio con mobiliario de madera reciclada. El suministro energético depende de paneles solares y baterías, mientras el agua proviene de una perforación local.

Vendió todo y ahora vive en su motorhome doble piso en Punta Médanos: "Fue un amor a primera vista"

La llegada a la denominada isla de Punta Médanos el 26 de noviembre marcó un punto de inflexión. El lugar cautivó al expizzero de inmediato. Ante la carencia de servicios convencionales, él instaló una proveeduría propia para abastecer de hielo, carnada y alimentos básicos a otros visitantes. Este rol lo posicionó como un referente dentro de una comunidad solidaria donde conviven personas de diversos orígenes. Jorge vive allí junto a su caniche Hachi y su gata Antonia, quienes lo acompañan en este paraje expuesto a condiciones climáticas extremas.

El entorno presenta desafíos constantes. Jorge describió la experiencia como una vida a bordo de un navío, donde los vientos de hasta 90 kilómetros por hora y las tormentas de arena sacuden la estructura de forma permanente. No obstante, él destacó la ausencia de horarios rígidos y la paz del entorno como los mayores beneficios. “Aprendí a no tener dinero”, confió durante la entrevista, al recordar que inició su travesía con apenas $50 mil pesos en efectivo. El hombre sostiene que una mochila vacía facilita la felicidad al eliminar cargas materiales y arrepentimientos innecesarios.

Jorge mostró el interior de su casa con lujo de detalles

El apoyo externo facilitó su permanencia. Un conocido le cedió un vehículo Jeep para tareas de asistencia durante los meses de invierno, etapa caracterizada por una baja sensible en el flujo turístico. A pesar de los pedidos de su entorno para plasmar sus memorias en un libro, Jorge mantiene un perfil bajo en redes sociales a través del usuario @antoniobusdolores. El pasado septiembre, organizó un encuentro de rodanteros para promover el intercambio de experiencias entre quienes buscan alternativas al sistema laboral convencional.

El futuro carece de destinos definidos. Jorge planificó su presente bajo la premisa de disfrutar cada instante sin presiones de agenda. Él invita a los interesados a visitar su hogar en Punta Médanos, con la plena convicción de que el cambio de vida resulta positivo. Su historia representa una alternativa frente a las exigencias del estilo de vida urbano, mediante una apuesta austera donde la naturaleza define el ritmo cotidiano. La transición de empresario a nómade refleja un compromiso con la libertad individual, una opción que, según sus palabras, no requiere de riquezas para encontrar plenitud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA