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Gisela Gilges, life coach, sobre la resiliencia: “No es que no te duela, es tener recursos para no quedarte viviendo donde la vida te golpeó”
La especialista explicó cuáles son las herramientas que permiten atravesar una crisis; “La gente no se hunde solo por lo que pasa”, sostuvo
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La resiliencia no implica no sentir dolor ni atravesar una dificultad sin consecuencias. Según explicó la life coach Gisela Gilges, se trata de contar con recursos internos y externos para poder sobreponerse a una crisis y no quedar instalado en el lugar donde ocurrió el golpe.
“No es que no te duela, es tener recursos para no quedarte viviendo en el lugar donde la vida te golpeó”, sostuvo Gilges, al explicar por qué, frente a una misma situación adversa, algunas personas logran volver a ponerse de pie y otras quedan paralizadas.
Los cinco recursos para atravesar una crisis
Para graficarlo, la especialista comparó en un video que publicó en su cuenta de Instagram la vida con una montaña de nieve: no es lo mismo bajarla con esquíes, bastones, antiparras, casco, ropa térmica y un profesor que hacerlo “en malla, sola, con dos tablas atadas a los pies y rezando para no caerte”. “La montaña es la misma, la nieve es la misma y la pendiente también. Pero una persona tiene recursos para atravesarla, la otra solo tiene voluntad”, señaló.
A partir de esa idea, Gilges desarrolló lo que definió como la teoría de los cinco recursos, que —según explicó— marca la diferencia entre vencer una crisis o dejar que la crisis venza a la persona. El primero es el recurso social, que no consiste en tener muchos amigos, sino “aunque sea una persona real” a la que se pueda llamar cuando la vida duele.
El segundo es el recurso emocional, es decir, la capacidad de sentir sin quedar tomado por lo que se siente. “Mucha gente no se destruye por lo que siente, se destruye porque no sabe qué hacer con lo que siente”, advirtió. El tercero es el recurso intelectual, vinculado a poder pensar con claridad en momentos difíciles y reconocer que “la cabeza en crisis no siempre es el mejor lugar para decidir”.
Por qué la autonomía y el futuro también importan
Gilges también incluyó el recurso económico, aunque aclaró que no significa tener mucho dinero, sino contar con dinero propio y autonomía suficiente para no quedar atrapado por depender completamente de otra persona. “Hay gente con muchísimo dinero y con cero recurso económico real”, remarcó.
Por último, mencionó el recurso de futuro: tener una dirección, una ilusión, un proyecto o una razón que empuje hacia adelante. Para la life coach, estos cinco puntos permiten entender que la resiliencia no depende solo de la fuerza de voluntad, sino de una construcción concreta. “La gente no se hunde solo por lo que pasa. Se hunde por la cantidad de recursos que tiene o no tiene para atravesar el caos”, concluyó.
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