Ida y vuelta

CICLOS

Hola Kiron. Soy del 13/06/1966 en Capital Federal a las 5 y 10 de la tarde. Cumplí un ciclo como mamá, esposa, hija, trabajadora y hasta te diría cuidadora de mascotas. Me compré una casa en la costa y me voy a vivir ahí, sola, a pintar y a dejar de hacer el trabajo de todos. Cuidé a mis padres hasta el final y estoy cansada ¿Qué dicen mis astros? Gracias. Dalma

Hola Dalma. Sos de Géminis, con Luna en Aries y Ascendente en Sagitario. Sos un espíritu libre en su máxima expresión. Con una capacidad increíble para contagiar entusiasmo. Podés ser alguien muy impaciente (Luna en Aries) que se dispersa con facilidad (Sol en Géminis) porque siempre hay algo más interesante en el horizonte (Ascendente Sagitario). Saturno sobre tu Luna y Urano sobre tu Sol están marcando este nuevo ciclo con una fuerza infinita. Es momento del gran cambio, seguí tu instinto. Mucha suerte. Kirón.

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