Un departamento de 150m2, incómodo por su distribución atípica, se reformó para darle a cada espacio un interés especial

Resolviendo cuestiones de base, la intervención de Estudio Método logró que este semipiso en Recoleta recuperara funcionalidad. Después, le agregó magia

Daniela Rossi Escuchar Nota

El punto de partida para la reforma era evidente: el departamento estaba lejos de cumplir con los deseos de los propietarios. “En el anteproyecto quedó claro que, principalmente, debíamos trabajar en modificar la distribución, que no estaba alineada con un estilo de vida actual”, nos cuenta la arquitecta Agustina Mitjans, socia de Estudio Método con la arquitecta Nora Selener, al frente de la reforma y del diseño de interiores de este semipiso en Recoleta.

El hall de entrada conduce al living, al que se le puso un sillón amurado. Obra textil (Cristina Codern). A continuación, sobre el diván, el tríptico de Catalina Ruiz enmarcado por Chou Taller de Marcos oculta la tele. Pompi Gutnisky

Pero la afirmación, si bien cierta, no da de inmediato una idea de la magnitud de la obra, que para los dueños merecía la pena por la calidad del edificio, su carácter y ubicación. ¿Con qué se encontraron? Con una cocina muy pequeña, una dependencia de servicio sin un uso claro, la ausencia de toilette o baños en suite, un living segmentado y apretado por el pozo del ascensor y un balcón interrumpido por un volumen que no era aprovechable. Gracias a varias intervenciones estratégicas y un interiorismo cargado de detalles, el Estudio logró no solo actualizar la funcionalidad, sino también ampliar ambientes clave y, con creatividad, elevar el perfil de la propiedad.

El sillón amurado, diseño de Estudio Método con género de Tienda Mayor, recorre living y comedor. En este extremo funciona como rinconero, junto a la mesa redonda. almohadones (Good Luck Casa). Espejo envejecido (Estudio Método). Pompi Gutnisky

“Así como estaba, el living no servía de ambiente principal ni como punto de reunión. Su forma era desafiante. Lo pudimos agrandar pero, además, buscamos potenciar la sensación de amplitud, más allá de su tamaño real”.

Camino al escritorio

El pasillo qeu lleva del living al escritorio se ambientó con una barra y banquetas que miran al balcón. Pompi Gutnisky

“Este ambiente era una necesidad de los dueños. Por otro lado, como quisieron dejar abierta la posibilidad de convertirlo en un dormitorio para invitados, lo equiparon con un mobiliario flexible”, cuenta Mitjans.

Escritorio hecho a medida por el Estudio. Silla tapizada en pana de algodón de Tienda Mayor. Empapelado (Mercedes Costal). Biblioteca (Estudio Método) de melamina (Egger) con varillas de madera teñida a tono. Pompi Gutnisky

Sillón-cama con mesa auxiliar (Yuspe). La ventana protegida por una cortina romana (Casa Almacén) da a un extremo del balcón. Pompi Gutnisky

El balcón estaba ocupado, en parte, por un sector con bow window, agregado en otra reforma. Por sus dimensiones, no valía la pena usarlo como espacio interior, y además arruinaba el balcón corrido. Al extenderlo y abrir una ventana nueva, pudieron crear el escritorio.

ANTES. La demolición del volumen agregado en una reforma anterior permitió hacer el escritorio. A su vez, parte de la ventana es donde se apoya la barra vista más arriba.

Girando hacia el otro extremo del balcón, se le hizo lugar a una pequeña parrilla móvil.

Sillas parisinas, toldo a rayas y un encantador piso con tozetos de grantio. Parrilla (Tromen). Pompi Gutnisky

“En el balcón, retomamos el estilo francés del edificio, que aparece en la cornisa de la ventana”, cuenta Agustina. El piso, el toldo y las sillas también juegan su rol.

ANTES Y DESPUÉS: de nicho con estantes a bar junto a la ventana. Para camuflarlo, aunaron el tono del mueble de paraíso teñido y de los cerámicos de la alzada (Bukara).

En lo que era un pequeño nicho, el Estudio diseñó un bar con postigos plegables a media altura. Cuando se cierran, se crea la ilusión de que es un armario.

Una bomba en la cocina

Una ideita de cómo se veía la cocina. El ambiente amarillo que se divisa al final del corredor corresponde al escritorio que acabamos de ver.

La cocina, demasiado chica y con recovecos, necesitaba un trabajo de fondo. Para ampliarla, eliminaron la división con el área de servicio, que fue anexada. Y le dieron un look increíble.

Isla (Estudio Método) en paraíso teñido y lustrado. Grifería con dos comandos (Robinet) creada especialmente para este proyecto. Banquetas diseñadas por Estudio Chaco y Estudio Método. El piso calcáreo tiene el mismo diseño usado en el balcón, donde se hizo en granítico. Pompi Gutnisky

Casi imperceptible, el panel entre la puerta y el nicho oculta el lavadero.

Muebles de cocina diseñados por el Estudio, laqueados en beige y con tiradores de Herrajes Galo. Mesadas y alzadas, de cuarcita ‘Taj Mahal’ con canto recto. Campana revestida con cerámicos artesanales (Bukara). “Esa parte quedaba un poco alejada del ingreso de luz natural, por eso buscamos una superficie que la reflejara". Pompi Gutnisky

Ganaron espacialidad al incluir el comedor diario en el mismo ambiente.

Biblioteca (Estudio Método). La mesa del comedor diario, de incienso y lapacho, fue un trabajo conjunto con Estudio Chaco. Pompi Gutnisky

Cuarto de huéspedes

Parte del trabajo del Estudio consistió en elegir obras de arte. “Nos encargaron su selección y elegimos obras de jóvenes artistas argentinos”, nos explica Mitjans.

En el cuarto de huéspedes, cuadros tejidos (Piedra Atelier). Pompi Gutnisky

Generar el baño en suite fue una de las prioridades de la obra. Lo proyectaron en dos módulos, para que el sector de bañadera aprovechara una ventana de ventilación original del edificio. Lo más simpático es el modo en la que su acceso queda camuflado con los frentes de placard.

“Buscamos que el vanitory del baño de esa suite fuera elegante e imponente, tanto por su tamaño como por la complejidad de las terminaciones”, revela Mitjans. Piso en marmetas de piedra. Pompi Gutnisky

Ducha con revestimiento de cerámicos artesanales ‘Sari’ (Bukara) a tres tonos; por dentro, cortina impermeable y, por fuera, una de lino. Pompi Gutnisky

Suite principal

“Como el cuarto principal tenía forma de rectángulo alargado, aprovechamos para instalar un módulo de bordes curvos, que de un lado es cabecera de la cama y del otro funciona como vestidor. Prácticamente, un ambiente extra”, dice la arquitecta con satisfacción.

Diseñadas por el Estudio, cama con textiles de Ramos Generales y mesas de noche con tapa de cuarcita ‘Alpinus’, de colores engamados con la paleta del ambiente. Alfombra (Rugit). Obra de Inés Pasman. Pompi Gutnisky