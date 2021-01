Harry y Meghan. Al detalle, la cronología de su primer año "libres"

El 8 de enero de 2020 anunciaron su voluntad de alejarse de las obligaciones reales. En 365 días se convirtieron en productores de televisión -firmaron acuerdos millonarios- y en actores políticos influyentes que llegaron a cruzarse con Donald Trump Fuente: HOLA - Crédito: Cover

Los Sussex no tienen ticket de regreso a Londres. Es imposible predecir cuándo volverán. Sin embargo, los medios británicos especulan que podrían aterrizar en Inglaterra durante junio próximo, que reúne dos fechas muy significativas para la familia real: el jueves 10 Felipe de Edimburgo cumplirá 100 años y dos días después, el sábado 12, se llevará a cabo el tradicional Trooping the Colour, un acto muy importante porque es cuando Isabel II celebra "oficialmente" su cumpleaños (prácticamente dos meses después de soplar las 95 velitas, el 21 de abril). Sin embargo, a partir del 1 de abril, cuando se cumpla un año desde que los Sussex fueron relevados de sus obligaciones con la Corona, comenzarán las charlas para renegociar las condiciones del "Megxit". Expertos en la Casa Real estiman que Harry pedirá mantener sus patronazgos reales para continuar con su colaboración con las organizaciones y asociaciones benéficas a las que siempre estuvo vinculado. Además, intentará recuperar títulos militares. La familia real, por su parte, va a analizar los contratos firmados por Harry y Meghan para asegurarse de que no existan incompatibilidades.

Los Sussex, "en libertad", demostraron que son capaces de generar buenos negocios. No alcanzaron la tranquilidad pretendida, ya que viven escapando de los paparazzi, casi paranoicos, y mantienen su guerra con los medios de comunicación. Quizá, los grandes vencedores de esta historia son los guionistas de The Crown, que no pueden creer cómo los Windsor les regalan material para nuevas temporadas.

08/01: EL ANUNCIO QUE SORPRENDIÓ A TODOS

A través de un posteo en Instagram para evitar los canales oficiales de la Casa Real y dejar en claro su voluntad de hacer las cosas "a su manera", los duques de Sussex anuncian al mundo su intención de retirarse de sus deberes reales como miembros de alto rango de la familia real británica para vivir entre América del Norte y el Reino Unido. Dicen que quieren ser financieramente independientes. La noticia explota como una "bomba" en palacio. Isabel II, el príncipe de Gales y el duque de Cambridge aparecen consternados: no entienden por qué Harry y Meghan no debatieron el tema en privado antes de exponerlo a sus seguidores. Temen que la "renuncia" del hijo menor de Diana golpee la imagen de la monarquía, sacudida por el escándalo que despertó la participación del príncipe Andrés en el Caso Epstein.

09/01: SE LLAMA "MEGXIT"

El periódico británico The Sun usa el término "Megxit" por primera vez. Se trata de un acrónimo, el resultado de la unión de las palabras "Meghan" y "Exit" (como el "Brexit", que combina "Britain" y "Exit"). La BBC intentó imponer el término "Sus sexit", más abarcativo, pero no tuvo éxito.

13/01: LA CUMBRE DE SANDRINGHAM

La familia real se reunió en Sandringham House para resolver el problema planteado por el "Megxit" y minimizar los daños que pudiera ocasionar. Estuvieron presentes Isabel II, el príncipe Carlos, el príncipe William y el príncipe Harry. Estaba previsto que la duquesa de Sussex participase vía telefónica desde Canadá, pero luego rechazó la invitación. Dejó el tema en manos de su marido. Además, temía que la llamada pudiera ser interceptada por la prensa. El encuentro, que se prolongó dos horas, estuvo marcado por las emociones. No hubo forma de torcer la voluntad de los "rebeldes". Tras la cumbre, la Reina emitió un comunicado en tono familiar que fue interpretado como una "bendición" a los planes de Harry y Meghan: "Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y de su familia. Apoyamos por completo el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven", comenzó. Dijo que hubiera preferido que los Sussex "siguieran trabajando como miembros de la familia real a tiempo completo" y aclaró que "no quieren vivir de fondos públicos". La Reina estableció un período de transición en el que Harry y Meghan pasarán tiempo en Canadá y en el Reino Unido y ordenó que se tomen las decisiones finales "en los próximos días". En definitiva: sólo falta establecer las condiciones de su "salida".

14/01: MEGHAN REAPARECE EN VANCOUVER

La duquesa de Sussex hizo su primera aparición pública tras su salida de Londres. En Canadá participó en un encuentro de una organización caritativa que gestiona un refugio nocturno para quinientas mujeres. El mensaje es claro: la duquesa maneja su agenda con absoluta libertad. Un día después, Angus Reid Institute publica una encuesta en la que, con abrumadora mayoría (73 por ciento), los canadienses rechazan responsabilizarse por los gastos que demande la estancia de Meghan y Harry en en su país.

18/01: EL ACUERDO FINAL

Luego de diez días de cavilaciones, Isabel II emite un comunicado donde establece las pautas que marcarán la salida de los Sussex como miembros senior de la familia real. Los puntos salientes:

Harry y Meghan ya no representarán a la reina Isabel II. Retendrán títulos de Su Alteza Real, pero no los usarán: se harán llamar Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex. Serán financieramente independientes del contribuyente y del tesoro británico. Deberán pagar los costos de renovación de Frogmore Cottage, su hogar en Londres (un "ticket" de tres millones de dólares). Además, comenzarán a pagar un alquiler por el lugar. Harry renunciaría formalmente a todos los nombramientos militares británicos, incluido el de Capitán General de los Royal Marines. Ya no representará a la familia real en ceremonias militares. La pareja sólo conservará sus patrocinios privados, no los de la realeza. El príncipe Carlos les brindará apoyo financiero privado durante un año, para que la pareja pueda establecerse y comenzar sus propios negocios.. El acuerdo caducará y volverá a ser negociado en la primavera (europea) de 2020. Para aplacar las tensiones que se generaron en parte de la opinión pública alrededor de Meghan, a quien culpan del alejamiento de Harry, Isabel II dedica unas palabras a la mujer de su nieto: "Estoy particularmente orgullosa de cómo Meghan se ha convertido tan rápidamente en un miembro más de la familia"

19/01: LA RÉPLICA DE HARRY

En una gala a beneficio de la fundación Sentebale, Harry tomó el micrófono y, sin rodeos, se refirió al Megxit. "Quiero que escuchen mi verdad", disparó desde el estrado. Con pocos ejemplos, dejó en claro que el acuerdo no le resultó del todo satisfactorio. Dijo que su deseo era continuar sirviendo a la Reina, al Commonwealth y a sus asociaciones militares pero "desafortunadamente, no ha sido posible". "Me produce una gran tristeza que se haya llegado a esto (.). No estamos huyendo y no nos estamos alejando de ustedes.... Sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que a esto se refiere no había otra opción", declaró.

06/02: PRIMER TRABAJO "NO ROYAL"

Contratados por JP Morgan, Harry y Meghan asisten a una cumbre de inversores en Miami. Aún no concretaron su salida de la familia real. Entre los asistentes se encuentran J-Lo y Alex Rodríguez. Los Sussex suben al escenario. Harry habló de sus motivos para dejar la Corona: "No quiero que mi mujer y mi hijo pasen por lo que tuve que pasar yo siendo chico", dijo. Calculan que el cachet de la pareja fue de 500 mil dólares.

14/02: ADIÓS, BUCKINGHAM

Trasciende la noticia de que los duques de Sussex cerraron definitivamente su oficina en el Palacio de Buckingham. Desvincularon a sus quince empleados. Algunos fueron reubicados en otras dependencias de la Casa Real.

09/03: DESPEDIDA DEL REINO UNIDO

Meghan, que dejó a Archie en Canadá al cuidado de una amiga, regresó a Londres para acompañar a Harry en sus últimos actos como miembro "senior" de la familia real. La despedida fue en la Abadía de Westminster -la misma en la que se casaron- para el servicio interreligioso por el Día de la Commonwealth, una de las jornadas más importantes del calendario británico. Fue el reencuentro público de los Sussex y los Cambridge tras cuatro meses sin coincidir en un acto y también la última vez de los "Fab Four".

20/03: LA DUQUESA DE LOS ELEFANTES

Gran expectativa mundial por la aparición de Meghan en lo que se creía iba a ser su primera entrevista, en directo, con un medio norteamericano. Miles y miles de fanáticos de la realeza sintonizaron Good Morning America para verla, pero se llevaron una gran decepción cuando notaron que, en realidad, se trataba de un clip donde la ex actriz hablaba de su experiencia y narraba el documental de Disney Elephants

30/03: BYE, "SUSSEX ROYAL"

A través de sus redes sociales, se despiden de la marca Sussex Royal. Según el acuerdo que alcanzaron con Isabel II, no pueden usar ningún término que refiera a la Corona o que pueda asociarlos a la monarquía británica. Deberán buscar una nueva denominación para la Sussex Royal Foundation, la organización sin fines de lucro por la que pretendían canalizar su compromiso social.

31/03: SOLIDARIOS EN LOS ÁNGELES

Los Sussex están radicados en Los Ángeles. Viven en una mansión de 17 millones de dólares que pertenece al magnate de Hollywood Tyler Perry. En pleno pico por la pandemia del coronavirus, en el fin de semana de Pascua, el matrimonio hizo su primera obra para el prójimo: decidió repartir comida a personas con enfermedades graves de base y a familias de bajos recursos, en West Hollywood. Lo hicieron como voluntarios de Project Angel Food, una organización sin fines de lucro.

01/04: UN NUEVO COMIENZO, EN ESTADOS UNIDOS

El acuerdo de Sandringham fija esta fecha como el punto de partida de su nueva vida: los Sussex ya no tienen obligaciones monárquicas.

06/04: NACE "ARCHEWELL"

Una semana después de que el periódico The Telegraph descubriera que el matrimonio había registrado el nombre de Archewell en Estados Unidos, Harry y Meghan confirman que Archewell será el nuevo nombre de su fundación (ya que los duques ya no pueden utilizar la denominación "Sussex Royal"). Recién el 21 de octubre presentarán su página web. El nombre está inspirado en su hijo, Archie.

20/04: SIGUE LA GUERRA CON LOS MEDIOS

La pésima relación de los Sussex y la prensa británica fue una las causas que motorizó el Megxit. Mientras Meghan sigue su juicio contra el Daily Mail por la publicación de una carta que le envió su padre, un representante de los duques informa a los periódicos británicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express que Harry y Meghan no colaborarán más con ellos. Que no los llamen ni los busquen. Basan su decisión por la publicación de historias "falsas".

06/05: CUMPLEAÑOS LEJOS DE PALACIO

Archie cumple su primer año en Los Ángeles. Sus padres compartieron un tierno video con fines solidarios, difundido a través de la filial británica de la ONG Save The CHildren, donde Meghan le lee a su hijo el cuento Duck! Rabbit. Harry los filma. A partir de este día, el príncipe se convierte en el camarógrafo de su mujer cada vez que Meghan comparte un video en redes sociales.

04/06: MEGHAN, ACTOR POLÍTICO

Conmovida por la muerte de George Floyd, Meghan pronuncia un discurso dirigido a los recién graduados del Immaculate Heart High School, donde ella estudió, en el que habla del racismo. Parece decidida a ocupar un lugar de influencia en la opinión pública.

18/06: ECHAN RAÍCES EN MONTECITO, CALIFORNIA

Compran una propiedad de 14,7 millones de dólares -con una hipoteca a treinta años- en el exclusivo enclave de Montecito, en Santa Bárbara. La casa es conocida como El Castillo y se ubica sobre un terreno de 30 mil metros cuadrados.

11/08: EL LIBRO DE LA POLÉMICA

Lanzamiento mundial de Finding Freedom, escrito por periodistas muy allegados a los duques de Sussex. Aseguran que la popularidad de Harry y Meghan se vio como una amenaza para los Windsor y la vieja guardia decidió que "necesitaban ser controlados". Y revela momentos incómodos entre las duquesas Meghan y Kate.

21/08: BUENOS VECINOS

Nueva aparición pública, otra vez haciendo trabajo de voluntariado. Harry y Meghan se sumaron a la asociación Baby2Baby y repartieron mochilas y artículos de higiene a familias necesitadas de Santa Bárbara, su nuevo vecindario.

02/09: ACUERDO MILLONARIO CON NETFLIX

Trasciende la noticia de que los Sussex firmaron contrato con Netflix para producir series, documentales y programas para chicos. El acuerdo entre Archewell Productions y Netflix es por un monto de 150 millones de dólares. Expertos en televisión calculan que podrían generar otros cien millones si Harry y Meghan deciden aparecer en sus propios programas. Poco después, Harry devuelve al Souvereign Grant los tres millones de dólares que debía por la renovación de Frogmore Cottage.

24/09: TRUMP VERSUS SUSSEX

Durante la transmisión de la gala de la revista Time, donde revelaron los nombres de las cien personas más influyentes de 2020, los duques de Sussex llaman a los estadounidenses a votar en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. "Cada cuatro años nos dicen lo mismo: que esta es la elección más importante de nuestra vida. Pero esta lo es", dice Meghan mirando a cámara. Y Harry completa: "Es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad". El presidente de Estados Unidos se dio por aludido y, fiel a su estilo, recogió el guante: "Yo no soy fan de ella (por Meghan), como ella ya probablemente sepa, sólo diré que le deseo suerte a Harry. La va a necesitar".

20/10: PRIMER POSADO TRAS EL MEGXIT

Harry y Meghan Markle oficiaron de anfitriones de las Time100 Talks. La revista Time los retrató juntos, en blanco y negro. Un detalle: Meghan lleva un reloj Tank de Cartier que perteneció a Lady Di.

09/11: DÍA DEL ARMISTICIO, EN LOS ÁNGELES

Se trata de una fecha muy importante en Inglaterra. Y muy especial para Harry, que pese a haber perdido sus grados militares tiene gran compromiso con las Fuerzas Armadas de su país. Los Sussex asistieron en solitario al cementerio nacional de Los Ángeles para guardar unos minutos de silencio y dejar flores que Meghan había recogido de su jardín de Santa Bárbara.

15/11: CEDEN FROGMORE, SU HOGAR EN WINDSOR

La princesa Eugenia de York y su marido, Jack Brooksbank, se mudan a Frogmore Cottage, la casa de Harry y Meghan en Reino Unido. Está ubicada en un lugar estratégico para la prima de William y Harry: muy cerca de Royal Lodge, donde viven el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Su llegada fue tan sorprendente y silenciosa como su partida, que se concretaría seis semanas después, por motivos desconocidos.

25/11: LA REVELACIÓN MÁS ÍNTIMA Y DOLOROSA

En una columna que escribió para The New York Times, titulada "The Losses We Share", Meghan contó que en el mes de julio sufrió un aborto espontáneo. "Era una mañana de julio que comenzaba como cualquier otra: hacer el desayuno, darles de comer a los perros, tomar las vitaminas, encontrar esa media perdida, levantar el lápiz que rodó bajo la mesa, recogerme el pelo antes de sacar a mi hijo de la cuna. Después de cambiarle el pañal sentí un calambre agudo. Caí al suelo con el bebé en mis brazos murmurando una canción para calmarnos a ambos, una melodía alegre como duro contraste a mi sentir de que algo no iba bien. Supe, mientras apretaba a mi primer hijo contra mí, que estaba perdiendo al segundo", escribió.

31/12: CARTA PARA 2021

En su sitio oficial, archewell.com, Harry y Meghan publican "Una carta para 2021". El texto, escrito en versos, aparece sobre una imagen de la princesa Diana con Harry en los hombres: "Yo soy el hijo de mi madre./ Y yo soy la madre de nuestro hijo/ Juntos te traemos Archewell/ Creemos en lo mejor de la humanidad./ Porque hemos visto lo mejor de la humanidad./ Hemos experimentado compasión y bondad./ De nuestras madres y extraños por igual./ Ante el miedo, la lucha y el dolor./ Puede ser fácil perder esto de vista./ Juntos, podemos elegir el coraje, la sanación y la conexión./ Juntos, podemos optar por poner la compasión en acción./ Lo invitamos a unirse a nosotros./ Mientras trabajamos para construir un mundo mejor./ Un acto de compasión a la vez."

