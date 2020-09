La canción que va a remixar Cattaneo se llama Sola por la ciudad Crédito: Gentileza @soynasa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 11:57

Hernán Cattaneo se sacó las ganas y Poncho lo logró, el tema Sola por la ciudad, del nuevo disco del trío formado por Fabián Picciano, Javier Zuker y Leandro Lopatin será parte de los sets de uno de los 10 mejores DJ del mundo. Y la voz de la cantante y compositora Karina Vismara seguirá trascendiendo fronteras al interpretar el tema elegido por Cattaneo.

"Desde hace tiempo tenía muchas ganas de hacer un remix para mi amigo Javier Zuker y cada vez que escuchaba las nuevas canciones de Poncho buscaba alguna que me llamara la atención como para hacer una versión más cercana al estilo de sonido que pongo en mis sets", explicó Cattaneo de su elección. Y agregó: "Cuando escuché Sola por la Ciudad (tiene un Sampleo de la canción Mientras miro las nuevas olas de Seru Giran) me gustó muchísimo y no lo dudé un minuto ya que, si bien la versión original es excelente, así como esta, había una buena oportunidad de aprovechar el gran vocal de Karina y cambiarle el groove hacia algo más progresivo".

En las redes

El remix, el primero que el DJ realiza para una banda argentina, se puede escuchar desde el viernes pasado y los protagonistas no dejaron de mencionarlo en sus redes.

"Muy contentos de anunciar que este viernes 25 (de septiembre) sale un remix del gran Hernan Cattaneo junto a los Soundexile, de nuestro último single "Sola por la ciudad", el tema que hicimos junto a Karina Vismara. Pueden darle pre save en el link en bio", publicó Poncho hace unos días en sus redes sociales".

"Ya salió el remix de SOLA POR LA CIUDAD por el #1 @djhernancattaneo & @sxsoundexile. Que buen soundtrack para el primer viernes de primavera. @ponchototal @javierzuker @fabianpicciano @lealopa", escribió Karina Vismara en Facebook.

Sola por la ciudad

A los cuatro vientos / Del llano a los cerros / Ya no se callarán / Ya no más/ Los ojos dormidos / Despiertan testigo / Ya no se callarán/ Ya no más/ Sola por la ciudad/ Quiero poder llegar a mi casa/ Quiero poder llegar

Poncho y Karina Vismara: una carrera ascendente

A lo largo de su carrera, Poncho ha conquistado los escenarios más importantes de Argentina y ha trascendido fronteras

Sola por la ciudad forma parte del nuevo disco de Poncho. El trío formado por Fabián Picciano, Javier Zuker y Leandro Lopatin, lanzará en los próximos meses un nuevo disco y al igual que sus trabajos anteriores contará con la participación de los músicos más importantes de la escena.

"Ponchototal" (2009) fue su disco debut y contó con la producción del productor & DJ británico Justin Robertson. El disco contó con una lista ecléctica: desde Luis Alberto Spinetta hasta la americana Shannon Funchess, entre otros. El videoclip contó con la participación del Illya Kuryaki Emmanuel Horvilleur y al día de hoy lleva más de 10 millones de reproducciones en Youtube. Tal fue el éxito de la banda y el sencillo que Paul Oakenfold adquirió los derechos para Europa a través de su sello Perfecto Records.

A lo largo de su carrera, Poncho ha conquistado los escenarios más importantes de Argentina y ha trascendido fronteras, llegando a presentarse en España, Francia, Estados Unidos, México, Chile, Colombia y Uruguay.

A los 19 Karina Vismara se mudó a Liverpool, Inglaterra, para estudiar en el Instituto de Performing Arts de Paul McCartney (LIPA).

Por su parte, Karina Vismara creció rodeada de sierras, en el paisaje rural del sur de Buenos Aires. A los 19 años se mudó a Liverpool, Inglaterra, para estudiar en el Instituto de Performing Arts de Paul McCartney (LIPA). Luego de casi cinco años intensos en el Reino Unido, donde se convirtió en una fuerte presencia musical de la escena folk, volvió a la Argentina para grabar su primer LP, "Casa del Viento" (Exiles Records). Desde entonces se ha presentado en distintos escenarios tanto del país como del exterior. En 2016 emprendió una gira por USA que la llevó a tocar 11 shows en importantes salas de Nashville, New York City, Cambridge y Boston. En 2018 realizó su primera visita a México (CDMX, Puebla, Pachuca y Toluca) con gran repercusión del público y medios mexicanos.

En la Argentina, Karina Vismara ha recorrido los escenarios de Córdoba, Mendoza, Tandil, Olavarría y Balcarce, y en Buenos Aires ha tenido el placer de abrir los shows de reconocidos artistas como Vance Joy, Iron & Wine, Paolo Nutini, Boom Boom Kid y Turf.

Conforme a los criterios de Más información