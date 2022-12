Es modelo e hizo una revelación en TikTok que le valió una ola de críticas: “Te ven como una amenaza”

escuchar

“Estoy preparada para que TikTok me odie y me digan “oh si, ser linda es tan difícil”. Con esas palabras, la modelo Emily Adonna defendió su postura ante las críticas que recibió en la plataforma por hablar de las dificultades que enfrentó al ser “demasiado bonita”.

La joven, que tiene más de 30 mil seguidores en la red, publicó varios videos donde contó experiencias en las que su físico le causó problemas. “No niego que el privilegio por ser linda es real, pero soy acosada constantemente”, señaló. Incluso, aseguró que se hizo tatuajes y perforaciones y que en ocasiones prefiere usar ropa ancha para pasar más desapercibida.

Una tiktoker expuso el problema que atraviesa

¿Qué es el pretty privilege?

El ‘pretty privilege’ es un concepto que se extendió en las redes sociales. En español, su traducción literal sería el “privilegio de la belleza” y se refiere al éxito o las facilidades que tiene una persona en su vida por el hecho de ser considerada “bonita”.

Este sesgo nos llevaría a favorecer a quienes consideramos atractivos, pero también incluye una cantidad de estereotipos como que la belleza y la inteligencia no van de la mano o que una persona no puede tener más mérito que su aspecto físico. Haciendo referencia a esto, Adonna se dedicó a enlistar las situaciones desagradables en las que se vio envuelta y a mostrar el lado desagradable de su privilegio.

“Rechacé una oportunidad laboral porque me dijeron que era muy joven y bonita y que distraería a mis compañeros”, contó. Y en otro video narró que desde niña fue víctima de acoso, especialmente por parte de hombres. “Cuando tenía 6 años, alguien que trabajaba en mi escuela me escribía cartas de amor y me hacía grooming. La escuela no hacía nada y su única respuesta fue ‘sí, él tiende a favorecer a las niñas bonitas’”, dijo.

El impacto en su vida fue tal que cuando fue víctima de acoso sexual, las personas le repetían frases revictimizantes. La cuestionaban por andar sola y porque al ser una mujer bella “debía andarse” con más cuidado: “Cuando cuento malas experiencias que he vivido la repuesta siempre es “bueno, ‘tú eres una mujer bella, debes tener cuidado con lo que usas o si eres muy amable las personas se pueden llevar la impresión incorrecta’. Debes estar acostumbrada”.

En respuesta a las críticas

En los comentarios de sus videos las opiniones están divididas. Mientras algunas personas minimizan lo que Adonna denuncia, otras se identifican con lo que narra. Después de haberse convertido en noticia de varios tabloides, decidió subir un video a su cuenta de TikTok para leer las opiniones de quienes empatizaron con sus historias.

La mujer respondió a las críticas

“Tampoco tienes derecho a tener dificultades o problemas solo por ser bonita”, le escribió una usuaria. “La gente no siente empatía por ti. Solo te ven como una amenaza o competencia y te excluyen de todo”, comentó otra persona.

“Debemos cambiar la forma en la que las personas tratamos a los demás. No deberíamos condicionar a nuestras niñas a estar preparadas para esto”, sentenció la modelo entre lágrimas, y añadió que aunque está consiente de que hay formas de opresión peores que esta, su privilegio resulta siendo una jaula de oro.

El Tiempo (Colombia)