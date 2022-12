Se dejó tatuar por su hijo de siete años y despertó la polémica en las redes sociales

escuchar

Estamos acostumbrados a ver en las redes sociales videos y fotografías que terminan volviéndose virales en cuestión de segundos. Algo similar le sucedió a un hombre que se dejó tatuar por su hijo de siete años. El protagonista en cuestión es Zaki Sayyed, quien trabaja como tatuador, pero en esta ocasión decidió que fuera su pequeño quien utilizara la aguja y le realizara un “dibujo” en la piel.

Zaki Sayyed es de Estocolmo, Suecia, y su nombre trascendió las fronteras en pocas horas. Incluso muchas personas lo felicitaron por la valentía, pero otros le aseguraron que “estaba loco” al dejar que un niño usara un elemento tan peligroso y doloroso. Ante las críticas, aseguró que el pequeño siempre estuvo supervisado por su esposa al momento de realizar dicha acción.

Fue tatuado por su hijo de 7 años y causó polémica

Por otro lado, dijo que antes de realizar el tatuaje se tomaron las medidas de seguridad necesarias para garantizar que todos estuvieran bien. Cabe destacar que esta no es la primera vez que un niño realiza un tatuaje en la piel de alguien, e incluso se conocieron casos en donde niños se realizaron tatuajes con el consentimiento de sus padres.

Sin embargo, esta práctica está considerada como peligrosa, y por más de que un adulto supervise todo, no es algo que deba realizar un niño o niña.

En algunos países incluso algunos padres terminaron en la cárcel por permitir que sus hijos (menores de edad) se tatuaran. Por ejemplo en Nueva York, Crystal Thomas de 33 años fue arrestada luego de que su hijo asistiera al colegio con un nuevo tatuaje. El niño acudió a la enfermera de su escuela para pedirle vaselina para poner en el diseño. Alarmada, la enfermera llamó a las autoridades, según The New York Times.

Indignación por la madre que obligó a su hija de siete años a tatuarse: “No te va a doler”

En 2021, un hecho similar tuvo como protagonista a una madre que obligó a su hija de siete años tatuarse una flor en la pierna derecha. La escena tuvo lugar un barrio de Pereira, en Colombia, y generó indignación en las redes sociales luego de que el material fuera compartido. La mujer y la nena ingresaron en un local donde se realizan tatuajes y piercings. Allí, pese a la negativa y el miedo de la chica, la mujer insistió que el tatuador realizara su trabajo y le plasmara el dibujo en la piel.

Mientras las agujas penetraban, la madre intentaba persuadirla de que el dolor no sería demasiado y buscaba a toda costa que no llorara. “Ya acostumbrate, acostumbrate que no va a doler más de ahí, respirá normal, entre más respires, más te duele”, se escuchaba en un video compartido en Facebook.

Sin poder resistir el dolor, la niña lloraba. Su madre, lejos de consolarla y deponer su actitud, insistió con su objetivo. “No llores, que después papá dirá que eso dolió y preguntará por qué te lo hicimos”, añadió.

Hacia el final del video, mientras el tatuador no perdía la concentración, ni le temblaba el pulso, la mujer buscaba convencer a su hija y disuadirla para que no se resistiera: “Calmate, controlate, recostate y respirá. Hacé de cuenta que nada está pasando. ¿Ya no querés la perforación de la oreja?”, pregunta la mujer en sentido retórico.

