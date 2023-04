Hizo una lista de 54 requisitos para encontrar pareja y sorprendió a todos: “¿Creen que soy exigente?”

escuchar

Muchas personas a la hora de buscar pareja analizan un montón de factores que pueden ser eliminatorios o no, según las preferencias. También sucede que cuando los noviazgos empiezan, vayan surgiendo cuestiones negativas por la dificultad de complementarse unos con otros.

Pero, una historia en Twitter fue viral porque una joven buscó evitarse un montón de disgustos haciendo pública la lista de requisitos que debía cumplir alguien para ser su pareja. Del modo en que lo publicó parecía un aviso de búsqueda de empleo en donde las empresas hacen público el perfil del postulante.

La exigente lista de la joven para buscar novio Twitter

De acuerdo a la publicación en Twitter, la lista estaba organizada en tres secciones y sumaba un total de 54 exigencias. Allí se veía que la búsqueda iba orientada a la edad, buena autoestima, apoyo a movimientos feministas y LGBT, habilidades en ortografía, conocimientos en inglés, gustos por la cultura japonesa y un alto poder adquisitivo, entre otros. La joven resultó ser una conocida streamer que ya contaba con un total de 97,3 mil seguidores.

‘’Que sea dominante”; “que quiera vivir conmigo y mantenerme”; “que no sea celoso”; “que apoye al feminismo”; “que no se drogue” y “que le guste viajar”, fueron algunas de las solicitudes descritas por la joven.

En la red del pajarito su usuario es July Jinku (@JulyJinku). Pero eso no fue todo porque ella tenía qué ofrecer.

El posteo de la joven en Twitter generó cientos de reacciones

En su propia lista se describió: “Soy católica, blanca, no fumo, no tomo, no me drogo, bonita, yo cocino, no me tenés que invitar, te invito yo de mi comida casera’'.

Rápidamente, la joven recibió burlas y cientos de reacciones, pero debido a la viralización de la historia -que suma 302,9 mil reproducciones- aclaró en más de una ocasión que no se trataba de una vacante real, solamente de una broma.

