Horóscopo chino 2021: ¿qué te depara según tu signo el año del Buey de Metal?

El próximo 12 de febrero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Buey, el segundo signo del Horóscopo Chino. Su reinado se extenderá hasta el 31 de enero de 2022.

El alivio del año del Búfalo

También llamado el año del Búfalo, traerá cierto alivio luego del año estrepitoso y movido, regido por la Rata. Pero habrá que esforzarse para conseguir el éxito y que perdure. Sin embargo, con dedicación, responsabilidad y empeño, no habrá metas imposibles de alcanzar.

También conocido como el Año del Buey de Oro, por pertenecer al elemento metal, está relacionado a la productividad, la claridad de metas, el orden, la disciplina y la autoridad. Un período que despertará nuestras ambiciones, el deseo de concretar metas materiales, de ser prácticos para poder enfocarnos sin dispersiones, ya que el Buey será implacable ante la negligencia y la frivolidad. Un año austero en el que será ideal conectarse con la naturaleza para lograr equilibrio, sanación y satisfacción.

Este año será de trabajo y cosecha. El Buey simboliza la perseverancia y el esfuerzo que llevan al progreso; el ocio y el desgano no tendrán espacio durante su reinado. Se trata de un tiempo de actividad, propicio para ser fuertes, sencillos y generar esa buena energía necesaria para salir adelante y restablecer el ánimo y la confianza.

RATA (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Admirada y honrada por su sagacidad y habilidad, en Oriente la Rata es símbolo de suerte y prosperidad. Criatura encantadora capaz de cautivar a cualquiera, es conocedora y le gusta hacer alarde de su estilo. Curiosa, siempre está a la caza de nueva información, posee un gran sentido del humor y vive en continuo movimiento. Sociable pero muy independiente, necesita pasar tiempo a solas, para pensar, meditar e inspirarse. No le agrada que le impongan o quieran manejar su vida, es entonces cuando puede volverse agresiva. Muy centrada en sí misma, le cuesta ver más allá, sin embargo suele ser muy protectora y generosa con quienes ama. Inteligente, inquieta e impaciente, siempre logra sus objetivos, sabe encontrar el camino más rápido y nada la detiene. Inteligente y reactiva, para la Rata la verdad, la libertad y la justicia son sus estandartes. Adora a su familia; en el amor es apasionada y necesita mucho afecto para valorarse, porque tiene la tendencia a subestimarse.

Predicciones

Terminará tu año y tendrás que reacomodarte después de un período muy agitado. En el año del Búfalo sentirás mayor estabilidad emocional y confianza para poner en práctica tus ideas. Como recompensa a tus esfuerzos y compromiso, surgirán buenas oportunidades laborales en donde podrás plasmar tu ingenio y creatividad. Todo lo aprendido y recorrido hasta ahora, dará sus frutos. Un año de cosecha, para el desarrollo de los recursos personales, lograr estabilidad económica y sentirte más seguro. Se abrirán nuevos caminos pero deberás estar atento al tomar decisiones, ya que la típica curiosidad y velocidad de tu naturaleza deberá seguir el ritmo más lento y constante que imprime el Búfalo en este tiempo. La inquietud e improvisación de la Rata puede chocar con la natural premeditación y planificación de este poderoso animal; pero si te adaptas a los cambios que este año propone, lograrás liberarte de viejas ataduras, concretar un sueño de amor y comenzar una nueva vida.

BÚFALO (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey o Búfalo inspira confianza. Inteligente y metódico, llega al éxito a través de su tenacidad y dedicación. Guiado por su perseverancia y convicción, el Búfalo es un animal admirable que consigue a lo largo de su vida lo que se propone sin prisa y sin pausa. Su tesón es recompensado alcanzando fama, prestigio y poder. Obsesivo en lo que emprende, puede ser tozudo, terco, pero muy responsable y dedicado. No le gusta dejar las cosas a medias y siempre cumple con la palabra empeñada. Sereno frente a la adversidad, la tranquilidad de sus reacciones pueden abrumar a cualquiera. Pacifista, sabio, maduro, organizador y líder, el Búfalo es un filósofo, un ser de gran espiritualidad. Reservado y solitario, le cuesta movilizar sus posturas, rechaza las sorpresas, la improvisación y posee un gran sentido del humor. Muy paciente, constante y con una gran fuerza de voluntad, no es impulsivo, sino más bien tranquilo y cuando se enamora, su amor es profundo, leal y eterno.

Predicciones

El año comienza con la poderosa energía de tu signo que favorece la actividad laboral, los nuevos emprendimientos y la puesta en marcha de aquello que desees que prospere y crezca. Te enfrentarás a tus verdaderos deseos, ambiciones y aspiraciones. Cualquier asunto de la realidad negado hasta el momento, se manifestará en esta etapa para comprometerte y hacerte cargo. Con pensamientos positivos y mucha determinación, tendrás la oportunidad de solventar un determinado asunto con eficiencia y rapidez. Desearás con fuerza manifestar quien eres realmente, expresar lo que guardas en tu interior y no permitirás que nada ni nadie te quite libertad, por lo que será necesario desarrollar tolerancia y buena predisposición con los demás. Se trata de un período próspero centrado en la construcción, el progreso económico y el fortalecimiento de las uniones emocionales. Durante tu año lograrás encontrar el eje, tu centro. Con alegría y estabilidad emocional, afianzarás tus vínculos amorosos y abrirás tu corazón a nuevas amistades.

TIGRE (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es el rey de la seducción. Carismático y confiado en sí mismo, posee un magnetismo difícil de resistir. Es el animal que representa la libertad, busca emoción, riesgo y no duda cuando quiere algo. Nació para tener un destino especial y a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa por qué o cómo se generaron, pero las vivirá con la pasión e intensidad de los que viven como si fuera el último día. En Oriente se respeta a este extraordinario felino porque según la creencia popular, protege el hogar contra la negatividad y las calamidades. Independiente y audaz, no soporta que lo manden y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, si no se siente frustrado. Posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse siendo extremadamente sincero y frontal. Quien nace bajo su influencia puede ser inestable emocionalmente, sexy y hechizante, no conoce el descanso y su vida está signada por un ritmo que lo mantiene vital y, como el tigre, está siempre alerta.

Predicciones

Un año de grandes desafíos para el Tigre. Al inicio deberás ir sin apresuramientos y adaptarte al ritmo más lento y metódico que impone el Buey en su año. No será conveniente realizar cambios profundos ni definitivos, sino más bien observar y revisar cuestiones del pasado que están pendientes. Resalta la necesidad de dejar atrás posturas, sentimientos y pensamientos que ya no te dan placer. Afloran historias olvidadas en tu mente, para darles un cierre final. La actitud correcta de este año debe ser la de dejar ir, soltar cosas. Una época de mayor orden y disciplina, así como tomar conciencia de la importancia del esfuerzo y consolidación de un acercamiento a la familia. Desarrollar la paciencia, perseverancia y relajarte, sin dejarte ahogar por los altos niveles de autoexigencia que sólo provocan estrés. Sabrás organizarte para concederte un descanso, escuchar tu propia voz, lo que verdaderamente quieres lograr. La oportunidad de realizar un gran cambio y prepararte para las buenas oportunidades que pronto llegarán y que deberán tener espacio en tu vida. El amor, el arte, la naturaleza y los buenos momentos con amigos, serán tus mejores aliados durante este año.

GATO (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023)

El Gato, o Conejo: como se lo llama en Oriente, es el signo más afortunado. Inspira gran respeto y en él se conjugan la armonía, la belleza, el magnetismo y el misterio; su influencia en los demás es muy poderosa. Tímido y atractivo, el Gato es muy popular entre sus amigos y seres queridos. Con una personalidad fascinante, adora vivir bien, elige siempre lo mejor y su presencia es plácida, reservada y sigilosa. Desconfía un poco de los demás, es observador y muchas veces está a la defensiva. Siempre dispuesto a ayudar, es diplomático y necesita tranquilidad, quietud y mucha seguridad para vivir. Los sobresaltos e inseguridades lo descolocan y bloquean. Tiene buen ojo para los negocios y una intuición prodigiosa en la que debe confiar ya que nunca falla. Necesita un compañero/a que le brinde la paz que tanto anhela y si la encuentra, será para siempre.

Predicciones

La armonía interior afianzará la posibilidad de progreso. Este año se movilizan viejos sueños, se aclaran las ideas y muchos serán los que encuentren la verdadera vocación. El Búfalo guiará al Gato hacia el camino de su propia evolución y le permitirá reconocer sus prioridades y conectarse con sus anhelos. El autoconocimiento y la búsqueda interior serán la clave para desprenderte de todo aquello que hasta ahora te impedía el avance. Más libre, audaz y consciente de sí mismo, quien ha nacido en un año Gato tendrá la posibilidad de dar un salto cuántico en su propio desarrollo y ver como florece su vida profesional y personal. Buscarás relacionarte con personas afines, evitando las situaciones o relaciones conflictivas; podrás unirte a grupos donde compartan los mismos intereses o realizar actividades solidarias que te reconfortarán y alegrarán tu vida. Un cambio importante en la forma de comunicarte, te permitirá establecer vínculos más genuinos y profundos. Podrán darse traslados, mudanzas y la llegada de un nuevo romance si estás solo. Vivirás el amor a pleno con momentos de gran sensualidad, romanticismo y placer.

DRAGÓN (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es el signo más celebrado del Zodíaco Chino. El único animal irreal y mitológico del horóscopo oriental, se lo venera y respeta y es emblema de su cultura. Inteligente, dueño de un carisma inagotable, es poderoso y afortunado, de buen corazón y lleno de energía. Infunde admiración y su presencia jamás para desapercibida. Su vitalidad, entusiasmo y entrega son admirables. Vive de una manera muy intensa y no soporta la monotonía, su seguridad en sí mismo lo hace capaz de construir un imperio solo y contagiar entusiasmo a los demás. Ganador nato, debe aprender a ser más flexible y tolerante para manifestar su mejor lado como líder. Nació para tener un destino especial, no es convencional, despierta grandes pasiones y, aunque sea cuestionado por su conducta, jamás retrocederá en sus decisiones. Es sensual, dominante, fogoso e independiente; nació para liderar y parece estar dotado de una capacidad sobrenatural, ajena a este mundo.

Predicciones

Para las personas nacidas en un año Dragón, será una etapa de concreciones, ideal para desarrollar y concluir proyectos iniciados anteriormente. Durante el 2020 has comenzado una nueva etapa, un nuevo capítulo en tu vida. El Búfalo te pedirá ahora concreciones materiales, responsabilidad y empeño. Los cambios se darán en la manera de administrar las energías, el tiempo y el dinero. Se incrementa la ambición y crecen las aspiraciones profesionales. Una etapa de aprendizaje, madurez y mayor aplomo. El desafío estará en aprender a canalizar de manera constructiva tu poderosa energía, con la posibilidad de mejorar la comunicación en las relaciones. Es posible que en ocasiones sientas impotencia, porque algunas cuestiones dependerán de los demás. Esta confrontación hará que sientas coartada tu libertad e independencia y debas adaptarse a situaciones no elegidas. La paciencia será una dura prueba, por lo que será preciso ser cuidadoso; ver claramente tus objetivos y avanzar hacia ellos con cautela. Establecerás un compromiso estable y renovarás los votos en la pareja. Pero si tu situación es conflictiva, sentirás que llegó la hora de tomar decisiones. Si estás solo, podrás iniciar un romance con alguien en quien encuentres comprensión, tranquilidad y confianza.

SERPIENTE (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente es el signo más sensual y seductor del Horóscopo Chino. Al igual que el Dragón, es venerada, respetada y amada en Oriente. Su imagen se encuentra en la pintura, la literatura y toda manifestación artística como símbolo del más exquisito refinamiento, sabiduría y belleza. Posee intuición y cuenta con una aptitud natural para los negocios, la buena fortuna y la tendencia a no gastar más de lo necesario aseguran que tendrá una vida sin privaciones. Su claridad e inteligencia profundas le son indispensables para nutrirse y desarrollarse. Con una gran capacidad de lucha, tesón y perseverancia, es muy precavida; posee un gran sentido práctico a la vez que estético. En general tiene una naturaleza reservada y una mente analítica que hace que los retos intelectuales le sean más atractivos que las actividades físicas. Constante y responsable, exclusivista, celosa y posesiva, necesita tener el control de las situaciones y puede volverse obsesiva y desconfiada. Es la gran administradora de los bienes de la familia.

Predicciones

Quienes nacieron bajo el signo de la Serpiente, tendrán un año de grandes renovaciones, novedades y cierre de cuentas. El período regido por el Buey, signo afín a la Serpiente, promete un año favorable para los negocios y la economía en general. Te sentirás optimista y lograrás una posición estable y segura. Deberás esforzarte pero alcanzarán grandes metas ya que contarás con una importante claridad mental para actuar en el momento oportuno. Tu poderosa intuición estará afilada y será una guía a la hora de saber dónde están las oportunidades y donde los riesgos. Gran momento para comenzar un proyecto personal. Muchos se animarán a poner en marcha un emprendimiento propio, ya que estarás inspirado y necesitarás desarrollar tus potenciales. Podrás modificar viejas estructuras mentales y abrirte a nuevas formas de pensamiento lo cual expandirá tus horizontes y tu conciencia. Para el amor será un año exquisito. Disfrutarás de un auténtico encuentro y tomarás consciencia de las propias limitaciones al relacionarte, dejando de lado actitudes posesivas y controladoras para dar paso a relaciones más sanas y sinceras.

CABALLO (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es el signo más pintoresco del horóscopo Chino. El Caballo posee un espíritu libre que lo convierte en un trotamundo que necita explorar, sentir independencia y libertad. Su sola presencia es llamativa porque es brioso, bello y fuerte. Con un carisma irresistible, es impulsivo y no se detiene ante el estímulo que lo hace vibrar; tiene un carácter inquieto, ciclotímico y muchas veces es imprevisible en su conducta. El Caballo es bueno para trabajar en equipo y cuando una causa lo entusiasma pondrá su talento y esfuerzo para concretarla. Rebelde, anticonvencional y juvenil, es versátil y le agrada generar cambios, estar siempre informado, comunicarse e interactuar. Un gran orador que atrae a su audiencia por su brillo intelectual y elocuencia. En el amor, aunque suele ser fiel mantiene una actitud de desafío intelectual con el sexo opuesto. Si sabe encauzar sus energías, podrá lograr todo lo que se proponga en la vida.

Predicciones

Etapa que estará claramente marcada por los cambios. Luego de una etapa de grandes adversidades y sacrificios, te abrirás camino a lo nuevo. Para ello deberás cerrar un capítulo y terminar definitivamente con aquello que ya no es adecuado para este momento de tu vida. Dejarás atrás un ciclo más introspectivo y comenzarás lentamente un cambio profundo en tu vida. Sentirás el apoyo de los tuyos y apreciarás tener estabilidad en el hogar, sin embargo, aprenderás a tomar decisiones sin dejarte influenciar por el medio ambiente. En el aspecto económico deberás ser prudente ya que en algunos momentos los gastos podrían superar las entradas. La energía del Búfalo puede ser demasiado lenta para el brioso Caballo, pero te permitirá concretar muchos de tus anhelos, cristalizar las ideas y organizar tu vida y tu energía de manera más práctica y eficaz. Un año de trabajo, enfoque y mayores responsabilidades, pero que también traerá importantes recompensas. Para el amor será un momento ideal para reparar viejos conflictos en la pareja. Si estás solo, será posible conocer a alguien que respete tu espacio y tu individualidad.

CABRA (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra es el signo más delicado del Horóscopo Chino. Soñadora y creativa, necesita explorar su interior y conectarse con sus emociones. Muy sensible, aparentemente frágil, solidaria y generosa; busca seguridad y rodearse de gente que la reafirme como persona. Necesita tranquilidad material y afectiva y a veces puede ser algo dependiente. Es el signo del hogar y en China se dice que si nace una Cabra en la familia, es símbolo de suerte. Nació para ayudar y su gran corazón y amor son el vehículo para manifestar su espíritu protector y de sacrificio. Es uno de los signos más románticos que nació para estar enamorada. Ejecutiva por excelencia, posee gran sentido del valor de las cosas y atrae el dinero. Adora el mundo esotérico, la astrología y la parapsicología. Sentimental, emotiva, susceptible y reservada, presenta una necesidad imperiosa de autoprotección.

Predicciones

Búfalo es el signo opuesto al de la Cabra, con lo cual el desafío estará en aprender a equilibrar, cooperar y aceptar otras posturas. Este año toca complementar los opuestos, mejorar la comunicación en las relaciones y revisar aquello que proyectas en los demás. El año del Buey se presenta desafiante para la Cabra. Deberás poner punto final a ciertos asuntos para vivir más suelto el presente y enfocarte hacia un futuro brillante. Surgirán grandes oportunidades en el ámbito profesional, podrás destacarte y recibir apoyo y reconocimiento. Pero la competitividad, envidia, los chismes y las intrigas podrían afectar tus relaciones laborales. Deberás mantenerte al margen y evitar toda influencia negativa del entorno. Habrá un repunte de las energías, te sentirás vital pero no deberás descuidar la salud, mantener hábitos saludables y realizar alguna actividad física o artística de tu agrado que te permita canalizar positivamente el excedente de energía. Es momento de desarrollar seguridad y confianza para establecer vínculos más armoniosos y sinceros. Se definen situaciones de pareja, que pueden afianzarse o terminar para siempre. Pasarás momentos de soledad, lo cual no será para nada malo, ya que hay una gran oportunidad de encontrar el amor verdadero este año.

MONO (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Divertido, lúcido y encantador, el Mono nació para alegrar a la humanidad y transmitir su peculiar visión de la vida. Es el signo más lúdico, detesta la rutina, los esquemas, los convencionalismos y las instituciones. Representa la libertad, la creatividad y no le teme a nada: todo lo que se propone, lo consigue. Curioso, se interesa por varias cosas al mismo tiempo y lo que más le cuesta es la disciplina. Es optimista, ingenioso y poseen una mente muy aguda, su inteligencia le permite realizar tareas complejas con gran facilidad. Adora el lujo, el confort y vivir espléndidamente aunque puede caer en el egocentrismo o en un desmedido orgullo. Posee un carácter fuerte y dominante pero a la vez es sentimental y apasionado. En el amor es efusivo, generoso y protector, pero también imperativo y celoso. Llamativo y con deseos de destacarse, combinado con una gracia natural que lo convierte en una de los seres más atractivos del Zodíaco; su humor y su destreza lo salvan de las situaciones más difíciles de la vida.

Predicciones

Con una actitud más práctica y decidida, sentirás que nada está fuera de tu alcance. Sabrás administrar tu hiperactividad con más inteligencia y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que te beneficiará en tu profesión y en los posibles negocios que realices. Será un año productivo y notarás que la suerte está de tu lado. Gracias a tu creatividad y profesionalismo, las cosas más complicadas serán fáciles de realizar. El desafío estará en saber aceptar los buenos consejos de gente experimentada y aprender a delegar cuando la situación se desborde. Este año podrá ser clave en tu trabajo, ya que contarán con una energía práctica y decidida que te ayudará a vencer cualquier obstáculo. Organizar la agenda así como centrarse en lo que realmente te interesa será esencial para hallar el camino hacia el éxito. Frente a un nuevo negocio, será conveniente ir con calma, estudiar en detalle el proyecto y estar atento si debes firmar documentos que te comprometan. Después de un año difícil, 2021 será ideal para disfrutar de una vida sentimental serena, bajo la energía estable y equilibrada del Buey. Podrás confiar en tu experiencia y seguir aquello que dicte tu corazón.

GALLO ( 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El Gallo vive y siente la vida de una manera muy peculiar. Ingenioso y avispado, su imaginación y fantasía, unidas a su sentido práctico, produce una personalidad llena de matices. Extravagante y avasallante, posee mucha potencia y es de sostener arraigados ideales que defiende a muerte. Muy trabajador, le gusta estar ocupado y es capaz de mucha disciplina y determinación. Honesto, perfeccionista y cumplidor, le gusta tener todo bajo control y es muy auto exigente. Valiente, luchador y sociable, su vida nunca es aburrida. No le teme al sacrificio y posee una personalidad racional, una gran capacidad de análisis y mucha lógica, es ordenado, metódico y responsable. Laborioso y con una gran sentido de servicio, se destaca por su eficiencia y seriedad. El Gallo siempre está dispuesto a ayudar. Detallista y obsesionada con la perfección, en el amor es fiel y posesivo y quiere tener siempre el control de su casa, su pareja y sus hijos.

Predicciones

Este año anuncia buenas novedades para quienes nacieron en un año Gallo. Afìn al Buey, este ciclo se destacará por las excepcionales oportunidades de avance. Ya sea una cuestión económica, de salud, sentimental o aquello que te preocupa y debas superar, tiene grandes posibilidades de ser resuelto definitivamente en esta etapa. Organizados y responsables; vivirán un período muy significativo en donde abundarán las oportunidades de crecer y evolucionar. Lograrás superar debilidades, fortalecer los talentos y sentirte más fuerte y seguro. Sabrás tomar decisiones acertadas y oportunas y sin darte cuenta descubrirás facetas propias ocultas hasta ahora. Algunas cuestiones requerirán sacrificios de tu parte, sin embargo, contarás con la fuerza necesaria para salir airoso ante cada desafío. Momento ideal para renovarte, realizar un cambio de look o comenzar nuevas actividades. También será favorable para los proyectos en pareja; los enamorados del signo disfrutarán planificando una convivencia, mudanzas y excepcionales proyectos de a dos.

PERRO (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Confiable y fiel, el Perro es el animal más noble del Horóscopo Chino. Inquieto por naturaleza, se destaca por su lealtad y todos saben que pueden confiar en él. Suele ser amable y amistoso, aunque en situaciones angustiantes es capaz de mostrar sus incisivos caninos. Amigo leal y excepcional para escuchar y dar sabios consejos, guarda en su interior un guerrero que combatirá siempre contra las injusticias y se alineará con los desposeídos en cualquier momento y lugar. Su fuerte sentido de la justicia lo impulsa a hacer siempre lo correcto y defender las causas justas. Tiene mucha entereza, solidaridad y es estoico como un soldado. Busca referentes y muchas veces piensa más en el prójimo que en sí mismo, corriendo el riesgo de perderse en el otro. De estar más pendiente de los deseos y necesidades de los demás sin escuchar las propias necesidades. Quien nace bajo el reinado del Perro está siempre alerta y tiene un radar para detectar el peligro, la traición y la mala onda. Es naturalmente elegante, refinado, artístico y con un exquisito buen gusto. Nació para estar acompañado, amar y lograr armonía en una relación estable y duradera.

En el ciclo del Búfalo deberás trabajar duro. Tranquilo y metódico, pero implacable, el año parece no comenzar muy bien, sin embargo, a lo largo de los meses será muy positivo, especialmente si consigues regular las energías. A nivel económico será tranquilo, más allá de las circunstancias laborales cambiantes. Habrá mucha energía puesta en tus actividades, pero deberás evitar las precipitaciones, las situaciones confusas y cuidar tus energías. Habrá momentos en que podrás sentirte agotado, deberás organizarte ya que será ideal tomarte un tiempo para el relax, el descanso, viajar o realizar una actividad que te brinde alegría y placer. Un mayor acercamiento en el ámbito familiar será importante para aclarar viejos malentendidos, lograr reconciliaciones y una mirada más sabia y luminosa respecto a los vínculos más estrechos. En general, se verán beneficiadas todas las acciones en torno al hogar, la vivienda y la convivencia. En las relaciones de pareja los malos recuerdos quedan en el olvido y si estás solo/a te sentirás predispuesto a encontrar el verdadero amor. La empatía y la sensualidad atraerán a tu vida personas positivas que te deslumbrarán. Con alegría y estabilidad emocional, el Buey afianzará tus vínculos amorosos y abrirá tu corazón a nuevas amistades.

CHANCHO (1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

El Chancho fue el último en llegar a ver al Buda, pues su manera de asimilar la vida nada tiene que ver con el resto de la gente. Posee una gran fuerza interior y su vida tiene una profunda coherencia. Con una personalidad bien definida, nunca pasa inadvertido, es un eterno aprendiz y posee una actitud ingenua y generosa ante la vida. Su experiencia lo guía, y aunque cometa errores, sabe enriquecerse y evolucionar. Sensual y lujurioso por naturaleza, adora las cosas más finas y mejores de la vida. Se preocupa profundamente por sus amigos y familia y llegará a grandes extremos por mantenerlos felices y con bienestar: no considera que ayudar sea un deber sino un placer. En todo lo que dice y hace hay un verdadero compromiso, es brillante, talentoso y muy trabajador. No le gustan los cambios bruscos, le agrada el dinero y es el signo más sexual del Horóscopo Chino. Lúcido, realista pero también misterioso y apasionado, es enérgico y nada le es indiferente, nada le da igual. Aunque con los pies en la tierra, posee una intuición extraordinaria que le permite que la ayuda a estar siempre ubicada y a manejarse con mucho tacto.

Predicciones

En el año del Buey, las exigencias serán numerosas en el trabajo, pero con grandes satisfacciones económicas y profesionales. Deberás trabajar duro pero tendrás suerte en muchas ocasiones y cualquier cuestión pendiente podrá ser resuelta más rápido de lo que esperas. Es posible que surjan ofrecimientos y nuevas oportunidades, sin embargo, será preciso que estés muy atento y no te dejes llevar por fantasías o situaciones ficticias que aparentan éxito y falsa prosperidad. Estarás particularmente receptivo y conocerás de manera infalible a la gente que te rodea y sus intenciones. No dejes de seguir tus corazonadas y te evitarás posteriores complicaciones. Podrás tener repentinas ideas o intuiciones que resultarán muy favorables y prácticas en su aplicación. Buen momento para los asuntos relacionados a la comunicación, las relaciones públicas y la política. Un año muy positivo para revertir malas tendencias que impiden la fluidez en cuanto al intercambio y la interacción con los demás. Habrá mucha demanda laboral y hogareña por lo que será importante organizarte y dividir bien los tiempos. En el amor, el magnetismo con el que ahora cuentas, te permitirá abrir puertas que siempre quisiste atravesar.