A pocos días de fin de año, muchas personas ya se preguntan cuándo es la Luna llena de enero 2026. Se trata del primer momento en que se podrá ver al satélite natural en su totalidad en el año entrante. Para ello, solo hace falta observar el calendario lunar, que indica cada momento en que el astro pasa por sus distintas fases, incluido el plenilunio.

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Muchos toman en cuenta el calendario lunar para hacerse un corte de pelo (Foto: Freepik)

Esto se debe a que varias personas tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Cuándo es la Luna llena de enero 2026

De acuerdo al sitio Date and Time, la primera Luna llena de 2026 se dará el sábado 3 de enero. Por lo tanto, será a principios del primer mes del año que se podrá observar el satélite natural en su totalidad. Será visible desde la Argentina a partir de las 20.55, horario en que saldrá. Este se pondrá ver hasta alrededor de las 6.46 de la mañana siguiente.

La Luna llena de enero es conocida como la "Luna del Lobo" rawpixel.com - Freepik

La Luna llena de enero es conocida como la “Luna del Lobo”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque se trata de la época en que se activan los lobos en el norte del continente americano y se los reconocen por sus aullidos bajo la luz del astro. Otros nombres que se le da es “Luna Serena” y “Luna Central”.

Además, tiene la particularidad de que será una Superluna. Es cuando la Luna transita la parte de su órbita que se encuentra lo más cercana a la Tierra. Este sería el perigeo, que está entre 356.000 y 370.000 km de distancia de nuestro planeta. Eso hace que se vea más grande y más brillante de lo normal.

Todos los eclipses de 2026

Los fanáticos de la astronomía toman en cuenta qué fenómenos ocurren año a año para poder observarlos y maravillarse con el espectáculo natural. Uno de los más anticipados es el eclipse, que es cuando la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro.

En 2026 habrá dos eclipses lunares, uno total y otro parcial (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en 2026 habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, se trata de un evento por el cual la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, por lo cual bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África