Horóscopo chino del 17 al 24 de enero: qué te depara la semana según tu año de nacimiento

Las predicciones para Rata, Buey, Tigre y gato Shutterstock

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Los nuevos contactos darán un gran impulso a las actividades de la Rata. Período expansivo con mucha iniciativa y posibilidades de desarrollo. Tomarás decisiones sobre asuntos económicos e inversiones, Las circunstancias favorecen los cambios en cuanto a lo familiar. Buen momento para arreglar y embellecer la casa. Es tiempo de poner mucho amor y cariño, de hacer todo lo posible por construir un hogar cálido y acogedor. Desprenderte de viejas costumbres y apegos emocionales atraerá nuevas situaciones afectivas, despertará nuevos intereses en la pareja y te abrirá a un nuevo mundo.

Tendencia : Enrumbar la energía de manera constructiva.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Etapa favorable para iniciar actividades, se incrementa la vitalidad, la competitividad y será fácil tomar decisiones. Las energías de esta semana acentúan la acción y la búsqueda de nuevos desafíos. Comenzarás una de las etapas del año más favorable para tomar decisiones, dejar de lado viejos patrones de conducta y lograr liberarte de las propias inseguridades. Recompensas importantes y logros laborales que esperabas. Una resolución garantiza tranquilidad económica del Búfalo. Para el amor, será una etapa estimulante y colmada de vivencias que enriquecen tu corazón y autoestima.

Tendencia : Descubrirás un nuevo modo de relacionarte.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Algún cobro pendiente te permitirá saldar deudas y afrontar esta etapa con más tranquilidad. Sentirás fuerza y empuje para recomenzar desde cero si es necesario. La búsqueda de caminos novedosos y desconocidos le abrirá al Tigre las puertas hacia nuevas ideas y objetivos a concretar. Podrás liberarte de antiguos conceptos y paradigmas que te limitaron hasta ahora. Ciertas ataduras llegan a su fin en cuanto a la forma de relacionarte. Se abren caminos hacia nuevas posibilidades en la vida afectiva. Después de situaciones de alta intensidad, un poco de aire en la relación la vuelve más sexy y atractiva.

Tendencia : Fuerte estímulo que resaltará tus aptitudes naturales.

Gato/Conejo/Liebre (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato vivirá una etapa de crecimiento y evolución que le permitirán enfocar tu vida de un modo diferente. Búsqueda de comodidad y tranquilidad que te lleva a construir bases sólidas en cuanto a tu trabajo y tu vida personal. Lograrás oportunidades muy importantes que te ayudarán a despegar profesionalmente. Tu comprensión y sensibilidad serán los puntos fuertes para encontrar soluciones eficaces en el ámbito económico y laboral. Si necesitas formarte y actualizar tus conocimientos, no dudes en hacerlo ya que beneficiará tu carrera. En el amor no esperes promesas, no es tiempo de exigir definiciones.

Tendencia : Novedades respecto a viajes o personas que están lejos.

Las predicciones para Dragón, Serpiente, Caballo y Cabra Shutterstock

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La profesión estará sujeta a cambios estructurales y seguramente impliquen mayores obligaciones, así como también mejoras en tu situación. El Dragón deberá ir con cuidado cuando se trate de dinero; debido a ciertas influencias hostiles será necesario ser prudente con los papeles y apuntar todo, ya que podrías tener un despiste que cause alguna contrariedad. Un mayor acercamiento en el ámbito familiar será importante para aclarar viejos malentendidos, logrando reconciliaciones y armonía en el entorno. En la vida de relación, los malos recuerdos quedan en el olvido y te sentirás predispuesto a encontrar el verdadero amor.

Tendencia : Interesantes y atractivas propuestas.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Comenzarás la semana con gran entusiasmo y ganas de avanzar en el campo laboral. Innovadoras ideas definirán un nuevo rumbo para la Serpiente, es hora de animarse y dar un salto en cuanto a las actividades que realizas. Conectarte con tus verdaderos deseos y necesidades será muy oportuno para saber el camino a tomar. La Serpiente está pasando una etapa de autodescubrimiento, mayor necesidad de independencia y libertad. Es posible que tomes decisiones importantes o comiences a vislumbrar un nuevo rumbo en estos días. Lograrás mayor confianza personal innovando y cumpliendo tus fantasías de amor.

Tendencia : Ampliarás tu mirada y la vida te mostrará otras alternativas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Nueva etapa que será ideal para despegar de viejos planes laborales y embarcarte en nuevas propuestas. Excelente momento del Caballo para tomar decisiones, planificar futuras inversiones y organizarse. Resaltarán tus aptitudes en cuanto a la comunicación y los negocios; sin embargo, deberás ser cauto al resolver ciertos problemas económicos. Contarás con el apoyo de personas idóneas que te respaldarán y estimularán tu crecimiento de manera ingeniosa. Búsqueda de nuevas filosofías de vida, nada será superficial al profundizar en cada pensamiento y decisión que debas tomar, sea personal o profesional.

Tendencia : Tener los papeles en regla y asesorarte antes de firmar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana puede ser lenta y agotadora para la Cabra. El trabajo y las obligaciones pueden pesar; sin embargo estas incomodidades pueden surgir para que tomes algunas decisiones en cuanto a tu estilo de vida. Estarás abocado a las obligaciones y presiones laborales pero no deberás descuidar el descanso, la buena alimentación y dedicar tiempo a aquello que más te guste realizar. Es posible que recibas un dinero extra y será ideal para actualizarte, modernizar en tu trabajo o invertir en tu bienestar. No es tiempo de grandes definiciones, sino más bien para reflexionar y estar sereno.

Tendencia : No forzar situaciones, todo llegará en su momento.

Las predicciones del horóscopo chino para Mono, Gallo, Perro y Chancho Shutterstock

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Período próspero y muy activo para el Mono. Las energías se activan, movilizan tu vida y marcan el momento ideal para dar comienzo a proyectos que venís elaborando desde hace tiempo. El carácter emocional se verá exacerbado también por estas influencias que pueden generar susceptibilidades y oscilaciones anímicas; pero si logras estabilizar tu balanza interior, podrá ser una etapa de logros y grandes aciertos. Buen momento para descubrir qué entorpece la vida de relación y actuar en consecuencia enmendando viejos errores o descorriendo velos. Encontrarás en la pareja el orden que te dará mayor seguridad.

Tendencia : Dejar ciertas estructuras internas de lado.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El entusiasmo llevará al Gallo a lugares impensados renovando varios aspectos de su vida. Pero deberás controlar los impulsos, sobre todo en cuanto a situaciones que dependen de terceros. Todo te inclina a la acción pero también a la prudencia. Aunque algunos asuntos marcharán lentamente, deberás saber aprovechar la buena estrella que ahora te acompaña. Los asuntos afectivos cobran importancia; la incidencia del momento para tu signo, permitirá que ocurran los cambios necesarios, te hará más permeable y flexible y ayudará a tomar decisiones acertadas. La intuición te llevará directo al centro del amor.

Tendencia : Desarrollar tu lado más espiritual.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro mostrará su mejor faceta y tendrá buenos resultados en sus proyectos. Se abre un período de viajes, excelente para asimilar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar la comunicación. Aunque habrá una importante demanda en el trabajo, se trata de un período positivo para avanzar. Las circunstancias te colocarán en una posición privilegiada para tomar decisiones y encontrar soluciones en aquello que te preocupa. Excelente para revertir tendencias negativas, recuperar el orden en lo cotidiano y ocuparte de tu bienestar. El amor te impregnará de suerte y belleza, y marcará un nuevo período para los corazones perrunos.

Tendencia : Oportunidad de conocer personas inspiradoras.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La confianza y fuerza de voluntad para progresar te llevarán a concretar nuevas metas. Tomarás importantes decisiones aunque no deberás descuidar los detalles que a veces te cuesta ver. Si actúas con cautela, lograrás prosperar y encontrar la calma y estabilidad económica. Deberás estar atento y no desaprovechar lo que ahora se presente, es posible que surjan reuniones, entrevistas o traslados, que traerán con el tiempo importantes beneficios. El Chancho vive un momento adecuado para activar negocios mediante medios de publicidad y a través de una comunicación y vida social activa. Para el amor será una etapa de definiciones.