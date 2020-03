Horóscopo. Cómo sobrellevar la cuarentena según cada signo

Vera Picabea Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 18:25

Son tiempos difíciles. No hace falta redundar en lo que ya sabemos: no hay psicología que aguante y pueda procesar en términos racionales que hay una pandemia de un virus del cual se sabe cada vez un poco más pero no lo suficiente como para que estemos en calma. Pasamos por momentos de estrés, nervios, malestar físico y emocional. Pero es real: el covid-19 llegó a la Argentina y la única vacuna que existe es el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Frente a lo inevitable, en tiempos de cuarentena, proponemos unos muy simples y accesibles tips según cada signo para encontrar, al menos, una estabilidad energética.

Aries: signo de fuego, muy activo. Recomendación ineludible: moverse, transpirar y descargar energía dentro de lo que permita el espacio para que ésta no circule como agresividad. A Aries le hace bien ver que está yendo para adelante; en ese sentido, ayudará en estos días saber que está avanzando en lo cotidiano: tachar pendientes o incluso, como es un signo emprendedor, aprovechar la modalidad virtual para iniciar nuevos proyectos virtuales. Como siempre, hacer.

Tauro: signo de tierra, muy sensorial. Por eso, una recomendación simple es no perder la posibilidad de entrar en contacto con la naturaleza: ya sea regar las plantas, sentir la brisa del aire fresco por el balcón o la ventana. A Tauro le hace muy bien disfrutar de una comida rica, un buen perfume. No importa si es una cuarentena en solitario, vale usar el mejor perfume, aprovechar las mil cremas cosméticas para mimar el cuerpo. Es clave mantener el placer sensual.

Géminis: signo de aire, muy ingenioso. Como juega a lo que sea, con su curiosidad puede investigar en las múltiples opciones de los juegos online. El talento para comunicar de Géminis en tiempos de infodemia puede ser arma de doble filo; por eso otra recomendación es dosificar el intercambio de mensajes, ya que en estos días puede haber cortocircuito comunicativo por la falta de jerarquía de la información que circula. Conectarse con hermanos y amigos, hacer chistes, ver videos de cosas graciosas. El humor, la risa y la diversión no pueden faltar.

Cáncer: signo de agua, muy emocional. A Cáncer le gusta estar en su casa, en su refugo hogareño; por eso el asunto no pasa por cumplir con el #quedateencasa sino por el miedo a que les pase algo a sus seres queridos. En ese sentido, para Cáncer es importante estar en contacto con su familia, poder protegerlos y sentirse protegido aunque sea a la distancia. A usufructuar de las videollamadas: el afecto y el cuidado también circulan por ahí.

Leo: signo de fuego, muy expresivo. La energía de Leo se asocia al sol, la fuente de energía del zodíaco. Dentro de las posibilidades espaciales, ayudará sentir el sol en la cara: vitalidad asegurada. A Leo le gusta mostrarse y tener feedback ; en sintonía, puede hacerle muy bien compartir en las redes sus quehaceres cotidianos, incluso sus creaciones domésticas: qué come, cómo se ejercita, qué pinta. Es un signo artista: ojo con filmarse para redes sociales y que algún productor descubra su histrionismo en estos días.

Virgo: signo de tierra, muy mental. Para Virgo es importante mantener el orden cotidiano. Posiblemente ya tenga en funcionamiento una rutina que organiza el día en función de la situación excepcional. Y si no, el método llegará diferenciando momentos para ejercitar, para trabajar, para descansar, para limpiar, para conectarse por videollamada con los seres queridos. Un tip: hacer listas de las metas diarias. Que no cunda el pánico porque es un signo que tiende a la hipocondría. Si hay síntomas compatibles con el covid-19, llamar al número asignado.

Libra: signo de aire, muy vincular. Para Libra es fundamental permanecer en un espacio agradable y armónico. Puede funcionar una cuarentena con la pareja. Pero para salir del cliché vincular, una recomendación sencilla es contactar con lo bello en el día a día, servir las comidas con criterio estético, usar ropa elegante y disfrutar de acicalarse aunque solo sea para salir al supermercado cercano. También se pueden aprovechar las visitas online a los grandes museos del mundo. Otro tip que no falla: bailar. Para Libra, la danza es sinónimo de bienestar.

Escorpio: signo de agua, muy perceptivo. Escorpio comprende que el ciclo vida-muerte-vida es inexorable y saben lidiar con el conflicto. Por eso, la recomendación para quienes tienen esta energía es que usen su poder terapéutico para sostener emocionalmente a su alrededor; aunque sea de forma virtual, acompañar. Y si se manifiesta la contracara y aparecen el fatalismo o la autodestrucción, en ese caso el tip es: no olvidar que hay luz en la oscuridad. Signo sexual, le hará bien complacerse en estos días.

Sagitario: signo de fuego, muy aventurero. Sagitario se asocia con los viajes y no sería raro que esta pandemia lo agarre en el exterior: si es así, la recomendación es confiar pacientemente en que más pronto que tarde podrá volver. Y si está cumpliendo con la cuarentena para estar bien, ayudará-aunque sea en modo virtual-mantener el contacto con su vocación y entusiasmo. Para Sagitario, transmitir su conocimiento es vital: que marchen esas clases virtuales. Otro tip: descargar físicamente la energía fueguina dentro de lo que permita el espacio.

Capricornio: signo de tierra, muy realista. A Capricornio el trabajo le da vitalidad total, así que será importante que estos días pueda cumplir con sus objetivos laborales desde casa. Tip: no exigirse de más, es una situación de excepción y la concentración no es fácil para nadie. Recomendación: ponerse metas diarias y accesibles, que puedan medirse como resultados concretos (aunque sean pequeños éxitos, hará bien sentir la satisfacción del deber cumplido). Tampoco pasarse de autosuficiente en el plano emocional: vale pedir ayuda.

Acuario: signo de aire, muy sociable. Acuario se asocia con la tecnología y las redes, con lo cual, no le será un problema estar súper online y en comunicación con sus diversos grupos de amigos. El tema es que para Acuario sentirse libre es crucial. En ese sentido, la recomendación es entender la cuarentena ideológicamente: es por el bien de la salud pública que toca quedarse en casa. Para evitar la sensación de encierro, un tip es tomar aire fresco desde alguna ventana o exterior privado, y respirar, todas las veces que sea necesario, cada día.

Piscis: signo de agua, muy sensible. Es la energía más permeable del zodíaco: frente a un pequeño estímulo Piscis capta información inconsciente que a veces se decodifica confusamente. La recomendación es usar estos días en casa para fortalecer el mundo interno y así evitar el barullo exterior: hacer silencio, meditar, leer, escribir, ver películas. Como este signo puede victimizarse y posicionarse en la vulnerabilidad extrema, es clave mantenerse en contacto con el plano espiritual y no perder la empatía colectiva; esta pandemia muestra algo que para Piscis es conocido: todos somos uno.