Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 12 de Octubre de 2020 Fuente: LA NACION

Capricornio tiene a la cabra como símbolo, método y destino. Los nacidos bajo el influjo de este signo ejercen una constancia y empeño a prueba de todo. Logra lo que se propone, gracias a planificación muy cuidadosa. De mentalidad reflexiva, se sienten mucho más seguros en la madurez de la vida.

Fechas: 22 de Diciembre al 19 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 12 de Octubre

Momento de estudiar lo que le guste sin calcular racionalmente. Haga lo que haga, siempre se le presentará una oportunidad para poder cumplir con lo que soñó.

Amor: Si hace poco ha tenido una pelea con esa persona que tanto quiere, sepa que ya es momento para perdonarla. De esta forma, encontrará el equilibrio emocional.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas, podrá detectar sus deseos y delinear las diferentes posibilidades de trabajo que están frente a sus ojos. Escoja la más correcta.

Bienestar: Si ha sufrido algún inconveniente, no dude y llame a ese amigo que sepa acompañarlo en silencio. No se aísle en su tristeza, sepa que solo no podrá.

