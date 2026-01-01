Aire acondicionado: tres claves para que enfríe al máximo sin consumir de más

Con la llegada del verano se estableció una alerta por calor extremo, con temperaturas excepcionalmente altas. En este contexto, los especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratado y evitar la exposición innecesaria al sol. Además, en el hogar se debe garantizar una refrigeración eficaz en los ambientes teniendo en cuenta ciertos consejos con respecto al uso del aire acondicionado.

Durante estas olas de calor, es común percibir que los aires acondicionados no logran enfriar los espacios con la misma eficiencia que en condiciones normales. Sin embargo, expertos señalan que existen estrategias prácticas para maximizar su rendimiento y lograr una sensación térmica más agradable en el interior de los hogares y oficinas.

El aire acondicionado enfría de la misma forma sin importar la temperatura que se establezca (Foto: Freepik)

Aire acondicionado: cómo hacer que rinda más

El primer consejo crucial es cerrar persianas y cortinas durante las horas de mayor intensidad solar. Evitar la entrada directa de los rayos del sol a los ambientes, especialmente entre las 12 y las 16 horas, contribuye significativamente a que el sistema de refrigeración trabaje de manera más efectiva, manteniendo los espacios más frescos.

En segundo lugar, se sugiere mantener el aire acondicionado en una temperatura constante a lo largo del día. Expertos desaconsejan modificar la configuración de grados repetidamente o apagar y encender el aparato de forma continua, ya que esto puede perjudicar su funcionamiento y eficiencia. Jennifer Amann, miembro sénior del programa de edificios del American Council for an Energy-Efficient Economy, afirmó que “bajar demasiado la temperatura tampoco va a enfriar realmente tu casa más rápido”.

Esta idea es respaldada por Shichao Liu, profesor de ingeniería arquitectónica en el Instituto Politécnico de Worcester, Massachusetts, quien enfatizó: “La gente piensa que si ajusta el termostato a 15°C, obtendrá más enfriamiento que en 21°C, pero eso no es correcto. Te da la misma cantidad de refrigeración”.

La gran clave: mantenimiento al día

Finalmente, la clave del mantenimiento resulta indispensable. Un aire acondicionado sin el mantenimiento adecuado difícilmente podrá ofrecer un rendimiento óptimo. Es vital realizar una limpieza periódica de los filtros para asegurar una correcta circulación del aire. Además, se recomienda contactar a un especialista para verificar que el equipo cuente con el nivel de gas refrigerante suficiente. El invierno es la estación ideal para realizar estas revisiones preventivas sin apuros y para estar preparado para las altas temperaturas del verano.

Hay ciertos consejos que seguir para evitar el golpe de calor (Foto: Freepik)

Cómo evitar un golpe de calor

Paralelamente a las estrategias de refrigeración, los expertos explican que hay un conjunto de pautas para prevenir un golpe de calor. Estas recomendaciones incluyen beber abundante líquido, priorizando el agua sobre las gaseosas, y buscar refugio del sol en lugares con ventilación o aire acondicionado. Se debe prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y mascotas, ya que son los más vulnerables a los efectos del calor extremo.

Si es necesario salir al exterior, se aconseja vestir ropa liviana, holgada y de colores claros, evitando prendas oscuras. Asimismo, se recomienda limitar las actividades físicas extenuantes a las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el sol es menos intenso. En caso de emergencia, se debe contactar al 911 o al 107 de inmediato para recibir asistencia.