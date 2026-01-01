La hierba muy utilizada en la cocina que ayuda a la memoria y mejorar la concentración

El romero se destaca en la medicina natural por sus múltiples beneficios. Esta planta trasciende su uso culinario y aromático para ofrecer un potente impulso a la mente y la memoria. Nativa del Mediterráneo, fue tradicionalmente valorada como un tónico para la memoria y la concentración a lo largo de diversas culturas. En las últimas décadas, la ciencia moderna comenzó a validar estas creencias ancestrales con evidencia empírica.

Un estudio crucial, publicado en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology, reveló que el aceite esencial de romero es capaz de mejorar la calidad de la memoria en adultos sanos. Los investigadores atribuyeron este efecto positivo a los compuestos bioactivos presentes en la planta, como el ácido rosmarínico y los antioxidantes. Estas sustancias son reconocidas por sus propiedades neuroprotectoras y su capacidad para estimular la función cognitiva, lo que se traduce en una mejora detectable en el rendimiento cognitivo de las personas.

El romero tiene un impacto directo en mejorar la función cognitiva (Foto: Freepik)

Adicionalmente, la investigación demostró que el romero tiene la capacidad de incrementar la concentración y la alerta mental. Un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, encontró que la simple inhalación del aroma de romero optimizaba el rendimiento cognitivo en tareas que demandan una alta atención y velocidad mental, lo que sugiere un efecto inmediato y perceptible en las capacidades cognitivas de los participantes.

Para aquellos interesados en incorporar el romero a su rutina, existen diversas formas de consumo. Una de las más sencillas y populares es la infusión: basta con agregar unas ramitas, frescas o secas, a una taza de agua caliente y dejar reposar durante unos minutos. Esta bebida puede disfrutarse tanto caliente como fría y, opcionalmente, endulzarse con un poco de miel para realzar su sabor.

El romero se puede incorporar en forma de té (Foto: Freepik)

Otra opción es el uso del aceite esencial de romero, que puede ser empleado de distintas maneras para favorecer la función cognitiva. Puede difundirse en el aire mediante un difusor de aromaterapia, lo que permite la inhalación de sus compuestos volátiles. Asimismo, se puede diluir en un aceite portador, como el de almendras o jojoba, y aplicarse sobre la piel a través de masajes estimulantes para aprovechar sus beneficios de forma tópica.

Finalmente, el romero también se encuentra disponible en el mercado en forma de suplementos, ya sean cápsulas o extractos líquidos, diseñados para ser tomados como complemento alimenticio. Es fundamental seguir las indicaciones del fabricante y, de manera imprescindible, consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier tipo de suplemento a la dieta diaria.

A su vez, es crucial tener en cuenta que, si bien el romero es generalmente seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades moderadas, algunas personas podrían experimentar efectos secundarios indeseados, como irritación estomacal o reacciones alérgicas. Por ello, la consulta médica previa es siempre recomendable, especialmente si la persona está bajo tratamiento farmacológico o padece condiciones médicas preexistentes, para asegurar una integración segura y efectiva de esta hierba milenaria en el bienestar personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA