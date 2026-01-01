Las aterradoras profecías para el 2026, según el psíquico que anticipó el coronavirus

Nicolas Aujula, un hipnoterapeuta londinense de 39 años que sostiene que anticipó la llegada de la pandemia de Covid-19 y otros eventos significativos, decidió compartir una serie de profecías alarmantes para el año 2026. Sus visiones, descritas como “aterradoras”, abarcan desde catástrofes naturales hasta una enigmática dolencia y convulsiones políticas a escala global.

Según Aujula, que descubrió sus “dones sobrenaturales” a los 17 años tras experimentar visiones de vidas pasadas, el 2026 traerá una intensificación de la actividad sísmica y volcánica. Una de sus premoniciones más impactantes le sobrevino al “sentir que la tierra se movía debajo de él” y visualizar un mapa mundial con epicentros de color rojo intenso en Grecia, Turquía, la región del Pacífico y Asia, por lo que la parte oriental del planeta deberá prestar especial atención.

La actividad sísmica y volcánica se haría presente en la parte oriental del mapa

En particular, Gran Bretaña se enfrentaría al “verano más caluroso registrado” en su historia, con “olas de calor brutales” y un consecuente “racionamiento de agua en todo el país”, una visión que le hizo sentir “letárgico, como si estuviera en un horno” y ver un “sol anaranjado y brumoso”. A esto se sumaría la amenaza de una “tormenta peligrosa” que podría poner en jaque las redes eléctricas, manifestada como “chispas eléctricas y el anochecer” en una de sus visiones.

En el ámbito de la salud, el psíquico advirtió sobre la aparición de una “enfermedad misteriosa” que causaría “síntomas similares a los de un aneurisma”, lo que afectaría principalmente a la población juvenil. A nivel geopolítico, Nicolas Aujula prevé el surgimiento de “regímenes gubernamentales brutales” en diversas partes del mundo, así como un endurecimiento de los controles en los viajes internacionales, con “países que reforzarán sus fronteras” y muchas escenas de personas en el intento de atravesar filas y sin la posibilidad de conseguir su objetivo al quedar retenidas.

Pero las predicciones políticas no se detienen allí, sino que Aujula, quien dice que predijo la victoria de Donald Trump en el pasado, ahora anticipa la caída del presidente de Estados Unidos, simbolizada por una visión del republicano mientras “cae de un avión”. También pronostica una nueva “controversia pública” para el príncipe Harry y Meghan Markle, producto de una “filtración perjudicial” por parte de un exempleado, donde sintió “una Meghan enojada que se sentía traicionada”.

La caída de Donald Trump pasaría a ser una de las noticias del año automáticamente Alex Brandon - AP

Hollywood no escaparía a estas visiones, ya que el hipnoterapeuta londinense espera que la industria se vea “afectada por muchos casos de difamación”, tras ver la palabra materializarse cerca del icónico letrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Asimismo, vaticina una mayor regularidad de las “películas generadas por inteligencia artificial”. La cultura popular también sería testigo de la reaparición de la actriz Angelina Jolie, quien “saldría al escenario con una luz radiante”, así como la búsqueda de soledad por parte de la cantante Beyoncé, quien podría estar involucrada en la causa contra Sean “P. Diddy” Combs.

Por otro lado, Aujula hizo referencia a “nuevos contactos con extraterrestres y ovnis”, algo que llamó la atención en su totalidad. Con motivo de su explicación, expuso que no sería la primera vez que habrá diálogo con alienígenas, tal y como había anticipado Baba Vanga, sino que se trataría de una continuidad de esa situación. También hizo referencia a la fecha en la que sucederá, aunque solo explicó que será antes de la informada por la famosa vidente búlgara, pautada para noviembre de 2026.

La vida en el resto del universo es una de la grandes incógnitas para los seres humanos ESA/WEBB, NASA & CSA - ESA/WEBB, NASA & CSA

El hipnoterapeuta insiste en que sus visiones son a menudo simbólicas y requieren interpretación, y que el libre albedrío y el tiempo son factores que pueden alterar los resultados.

Entre sus aciertos pasados, además del Covid-19, Aujula menciona las protestas de Black Lives Matter, el auge de la inteligencia artificial, y problemas en la relación de Katy Perry. A pesar de la gente que no le cree, él sostiene que todos poseen una “conciencia intuitiva” y que el escepticismo es saludable, aunque alienta a escuchar la “voz interior” como guía.