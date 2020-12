Horóscopo de Piscis de hoy: martes 22 de Diciembre de 2020 Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 03:13

Piscis entabla una relación amable con las personas que le rodean. ¿Apacibles? Nada más erróneo; son pasionales y hasta pueden reaccionar con vehemencia.Son complejos y contradictorios, pero cuentan con una inagotable capacidad de servicio, que ponen a disposición de los demás.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el martes 22 de Diciembre

Estará hoy más activo que el día de ayer y podrá realizar sus tareas con velocidad. No deje de aprovechar su tiempo libre para satisfacer sus deseos.

Amor: No siempre quiera tener la razón, su pareja no soportará más su egoísmo, es hora de que cambie su actitud. Si no lo hace podría terminar en crisis su relación.

Riqueza: Momento de animarse a competir y aceptar la opinión de sus pares. Aprenda que no debe utilizar solamente su criterio, muchas veces la ideología de otros suma.

Bienestar: Abandone en cuanto pueda ese ritmo de vida bastante agitado que ha estado transitando más de lo normal. Haga lo posible para no descuidar su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy: Aries| Tauro| Géminis| Cáncer| Virgo| Libra| Escorpio| Sagitario| Capricornio| Acuario| Leo|