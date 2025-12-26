Las efemérides de este 26 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que celebra sus 69 años la dirigente política Elisa Carrió.

La exdiputada y máxima dirigente de la Coalición Cívica ARI nació un 26 de diciembre de 1956 en Resistencia, la capital del Chaco. En su provincia fue funcionaria judicial hasta 1994, cuando fue electa para la Convención Constituyente que reformó la carta magna nacional. A partir de entonces, hilvanó mandatos como diputada por su provincia natal y por la ciudad de Buenos Aires, jurisdicción en la que fue la candidata más votada de la historia de esta jurisdicción con el 50,95 por ciento de los votos en las elecciones legislativas de 2017. Fue candidata a la presidencia de la Nación en tres ocasiones (2003, 2007 y 2011) y precandidata en la interna del entonces frente Cambiemos del año 2015.

La dirigente política Elisa Carrió celebra su cumpleaños este 26 de diciembre LN+

Efemérides del 26 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1891 – Nace en Nueva York, EE.UU., el escritor Henry Miller.

1893 – Nace Mao Zedong, estadista chino, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China.

1947 – Nace Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo y conductor uruguayo.

1956 – Nace Elisa “Lilita” Carrió, política argentina.

1972 – Muere Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953.

1985 – Se encuentra asesinada en Ruanda a la zoóloga estadounidense Dian Fossey, la principal autoridad mundial sobre el gorila de montaña.