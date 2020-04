Hoteles hospital. Cómo se acondicionan para hospedar a pacientes con coronavirus

Daniela Chueke Perles Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 16:01

Algunos hoteles ya no reciben turistas, sino pacientes infectados con coronavirus. Los "hoteles medicalizados", empiezan a multiplicarse en todo el mundo y constituyen una oportunidad para muchos alojamientos turísticos de llenar sus habitaciones vacías por la falta de pasajeros, al tiempo en que también aportan una solución a la escasez de camas en los hospitales. .Al liberar a las instituciones sanitarias de los enfermos menos graves, estas pueden dedicarse a asistir a los casos que requieren atención médica de alta complejidad.

España: "No les dejo bajar de la ambulancia hasta que no les arranco una sonrisa"

Ayre Gran Hotel Colon Crédito: Prensa

A mediados de marzo, cuando el contagio por el coronavirus en España era una situación de gravedad, los hoteleros pusieron a disposición de las autoridades sus instalaciones para recibir enfermos y a los profesionales que estaban luchando contra el virus en primera línea.

En Madrid, el Ayre Gran Hotel Colón de Palladium Hotel Group, que cuenta con una ubicación estratégica frente al hospital Gregorio Marañón, fue el primer establecimiento que se transformó en hospital. Así lo anunció en su cuenta de twitter su director, Abel Matutes Prats, el 19 de marzo al recibir enfermos de Covid-19. Este acto sumo a la Comunidad de Madrid 365 habitaciones para prodigarles cuidados médicos a los contagiados.

El Meliá Barcelona alberga pacientes leves Crédito: Prensa

En los diarios españoles se mostraron ejemplos como el del Meliá Barcelona Sarriá, un cinco estrellas dirigido por Enrique Aranda, encargado de dar la bienvenida a los pacientes que llegan al hotel. "No les dejo bajar de la ambulancia hasta que no les arranco una sonrisa. Quiero que entren de otra manera, que vean que esto ya no es un hospital. Es un hotel", aseguró el director, al diario sectorial Tourinews.es. El hotel recibe un máximo de 50 pacientes al día, hasta completar sus 307 habitaciones. Durante su estadía los pacientes alojados no tienen contacto con el personal: un ascensor es utilizado por los profesionales, mientras que el otro por los enfermos. Las cuatro comidas que se sirven al día se dejan en la puerta de las habitaciones sin que el personal ingrese a la misma. El huésped paciente tiene que contar hasta cinco para poder abrir. Además, los familiares que llevan objetos personales a los pacientes no pueden pasar de la puerta.

Mimos para médicos y enfermeros en el Four Seasons de Manhattan

El lujoso Four Seasons de Manhattan brinda alojamiento gratuito a médicos y enfermeras, para "mimarlos" y aliviar su labor Crédito: Prensa

El jueves 2 de abril, el lujoso Four Seasons New York en Manhattan abrió sus puertas para albergar gratuitamente a trabajadores de hospitales con el fin de ofrecerles "un respiro", según el comunicado de prensa de la cadena.

Aunque otros hoteles en la ciudad están ayudando a compensar la insuficiente cantidad de camas hospitalarias, el Four Seasons se aboca exclusivamente a garantizar que los médicos, enfermeras y otros profesionales de salud tengan un ambiente seguro, cercano a sus trabajos y que gocen de un buen descanso.

El 25 de marzo, el hotel ubicado en Midtown Manhattan se convirtió en el primer hotel en cumplir con el llamado del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para que los sectores público y privado se unan para aliviar los limitados recursos en el contexto de confinamiento.

El equipo del Four Seasons Hotel New York junto con el propietario del hotel, Ty Warner, se movilizó rápidamente para transformar la propiedad histórica en una instalación de zona segura para albergar a los trabajadores de la salud de Nueva York", dice el comunicado.

"Nuestros trabajadores de la salud trabajan incansablemente en la primera línea de esta crisis", dijo Warner. "Muchos de los que trabajan en la ciudad de Nueva York tienen que viajar largas distancias desde y hacia sus hogares después de pasar 18 horas diarias. Necesitan un lugar cerca del trabajo donde puedan descansar y regenerarse. Escuché el llamado del Gobernador Cuomo a la acción durante una de sus conferencias de prensa, y no había otra opción para nosotros que hacer lo que pudiéramos para ayudar ".

Para preparar el hotel de manera segura, el gerente general del hotel, Rudy Tauscher, contó con la experiencia del doctor Robert Quigley, vicepresidente senior y director médico regional de Asistencia y MedAire (América), para implementar protocolos y procedimientos operativos de seguridad sanitaria.

El gobernador, Andrew Mark Cuomo, les agradeció con un twit que tuvo 144 mil likes.

En estos momentos, la capacidad del hotel está llena y si se quiere entrar a la página para gestionar una reserva, uno se encuentra con este aviso: "Four Seasons Hotel New York ha recibido un alud de peticiones con referencia al alojamiento de enfermeras, médicos y personal sanitario que está trabajando incansablemente para ayudar a los neoyorquinos durante la pandemia del COVID-19. Dado el número limitado de habitaciones y la enorme demanda y gravedad de la crisis sanitaria, nos hemos asociado con determinados hospitales y asociaciones médicas que se encargarán de gestionar el proceso de reservaciones directamente con sus empleados y miembros. Lamentablemente, Four Seasons Hotel New York no puede aceptar ninguna reservación directamente de personas particulares. Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar. Si tiene preguntas en relación a futuras reservaciones, llame a nuestros números de teléfono gratuitos".

Nueva York: abren hoteles para pacientes que viven con muchas personas

Así pueden descansar médicos y enfermeros que se hospedan gratuitamente en el Four Seasons de Manhattan Crédito: Prensa / @IRENAPONAROSHKU

Desde el miércoles 21 de abril la ciudad de Nueva York comenzó a abrir hoteles para pacientes con Covid-19 que tienen que aislarse de sus familias o de sus compañeros de departamento.

El presidente del Comité de Salud del Concejo de la Ciudad, Mark Levine, declaró que el objetivo es lograr que las personas que viven en apartamentos llenos de gente puedan distanciarse de los miembros de la familia para detener la propagación del coronavirus.

"Esto es especialmente importante para las comunidades de bajos ingresos donde las personas viven en apartamentos llenos de gente y han estado más expuestos a la propagación del virus", dijo Levine en su cuenta de twitter.

¿Y en Buenos Aires?

En Buenos Aires, se esperan definiciones del gobierno para cerrar acuerdos con los hoteleros Crédito: Pixabay

El rol de los hoteleros hasta ahora fue el de albergar a personas en cuarentena llegadas de viaje. Unos 23 hoteles se abocaron a la tarea de recibir a los ciudadanos repatriados, así como a aquellos que volvían de un viaje a países con transmisión sostenida de Covid-19.

Hasta el 23 de abril el total de pasajeros ingresados fueron 4.598, de los cuales 763 todavía permanecen alojados cumpliendo sus períodos de cuarentena.

Por estos días, la necesidad para la ciudad es la de contar con espacios en los que aislar y tratar adecuadamente a los pacientes identificados como portadores, sintomáticos o asintomáticos del virus.

Las últimas noticias de CABA, como el primer contagio por coronavirus de una mujer en la villa 31, un barrio caracterizado por el hacinamiento en la mayoría de las viviendas, generaron una pregunta: ¿Los hoteles medicalizados son viables en nuestra ciudad?

La respuestas oficiales indican que se está trabajando para contar con más plazas hoteleras, para lo cual las entidades representativas del sector están reuniéndose con los funcionarios de gobierno, tanto porteño como nacional. Según explica Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina del Turismo y propietario del hotel Presidente, el hecho de brindar las instalaciones para este tipo de acción es un acto solidario. "Los convenios se firman a un cuarto del valor diario de cada habitación y para los hoteles es un riesgo asumir este compromiso, pero los que eligieron participar, lo hacen porque saben que están contribuyendo a esta emergencia sanitaria", declaró a LA NACION.

Actualmente hay 11 hoteles que, a través de un convenio con el Gobierno de la Ciudad, están disponibles para aislar a pacientes leves; entre todos suman 700 plazas disponibles.Tres de ellos ya tienen un total de 55 pacientes alojados.

El resto de los hoteles disponibles se van a ir habilitando según las necesidades que se presenten.

Hoteles para casos sospechosos

Los hoteles habilitados para atender casos sospechosos y de pacientes leves o asintomáticos son estructuralmente diferentes a los hoteles para repatriados. Están desprovistos de alfombras y cortinas, y sus colchones y almohadas son lavables. Fueron acondicionados para cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud y adecuarse a las condiciones de higiene hospitalaria. La limpieza y desinfección de las habitaciones, la provisión de ropa de cama, lavado sanitario, y el retiro de residuos patogénicos son realizados por empresas especializadas que trabajan en el sistema de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cada uno de los hoteles que alojan pacientes cuenta con:

staff de atención médica y psicológica las 24hs

Un equipo de 63 voluntarios que trabajan en turnos rotativos y se encargan de tareas administrativas, front desk , organización y logística.

, organización y logística. Cada pasajero recibe termómetro, libro de registro diario, kit de desinfección y aseo personal.

También reciben 4 comidas diarias que contemplan opción para veganos, vegetarianos, celíacos, kosher y las dietas médicas especiales.

El control se cada paciente se realiza mediante un procedimiento llamado "Control telefónico activo" que consiste en un mínimo de dos contactos diarios donde se chequea la temperatura corporal, se evalúa el desarrollo de los síntomas y se solicita información complementaria según cada caso. De esta forma se minimiza el riesgo de contagio y se atiende de forma presencial en caso de que el médico lo considere necesario.

La estrategia del aislamiento en hoteles para pacientes leves o asintomáticos, que en principio pueden valerse por si mismos y no necesitan atención especial, apunta a hacer un uso más eficiente de los recursos hospitalarios, resguardando la capacidad del sistema de salud para los pacientes con casos moderados y graves.