Ibai Llanos hablaba de la eliminación de España cuando recibió agresiones de usuarios argentinos: “Expertos en insultar”

escuchar

Este martes, Marruecos dio el batacazo en su enfrentamiento con España, en donde el país africano dejó fuera del Mundial de Qatar 2022 a la candidata europea. En una disputa reñida, una serie de influencers expresaron su desahucio a través de las redes sociales luego del revés para el equipo de Luis Enrique. Entre ellos, Ibai Llanos y Martín Pérez Disalvo “Coscu” lanzaron sus opiniones, que rápidamente se viralizaron.

El golpe que recibió la selección española tras la derrota puso en jaque a Ibai, quien no tardó en brindar una crítica acerca del partido frente a Marruecos. El streamer se dispuso a transmitir en vivo mediante su canal de Twitch, el cual cuenta con 12 millones de seguidores. Durante más de una hora, analizó las jugadas de España, se refirió a los jugadores y les respondió a sus seguidores.

Ibai Llanos reaccionó ante la salida de España del Mundial de Qatar 2022 (Fuente: Twitch / Ibai)

“Ahora hay que aguantar la que se viene, acepto todo tema de bromas. Lo peor es que hay que aguantar a los ventajistas, ahora la culpa va a ser de Luis Enrique, de que no estuvo concentrado en el Twitch. Y todos los periodistas contentos para hacer el mejor programa del mes”, criticó Ibai en un video que se tituló: “Drama absoluto el España-Marruecos. Yo no puedo más”.

En tanto, el streamer lanzó una seguidilla de apreciaciones para “La roja” al tiempo que destacó de manera negativa el desempeño del árbitro en lo que fue el partido. “No estoy ni triste, no sé cómo explicarlo. Es un vacío por dentro, no sé cómo decirlo, una cosa de que te has quedado vacío por dentro, es una cosa de locos”, dijo Ibai sobre la salida de España del Mundial de Qatar a manos de Marruecos. “Hoy nos toca mamar, es lo que hay. Ya nos tocará a nosotros dar de mamar. Calma, la vida siempre pone todo en su lugar y tiene la chance de devolvérsela. Lo aceptamos. Toca mucha broma. No se acaba la vida, no se acaba el mundo”.

En medio del análisis deportivo que suele realizar el streamer, subrayó la ola de comentarios que recibió por Twitter de argentinos que se burlaron de la selección española. “Qué barbaridad los argentinos, no paran. Madre de Dios y de mi vida. En Argentina me odian, cada tuit mío… Los argentinos son expertos en insultar, a veces la gente me carga las pelotas. Futbolísticamente a nivel historia del fútbol no hay dudas de que Argentina es más que España, pero desde el siglo XXI ha sido más grande que Argentina, con un título mundial y dos Eurocopas, que es un continente con mucho mérito, en el que hay que superar a Alemania e Italia. Además, con buen juego”, comentó Ibai.

El tuit de Coscu en apoyo a Ibai tras la derrota de España (Fuente: Twitter/ Martinpdisalvo)

Más tarde resaltó su amor por la albiceleste, en especial por Lionel Messi: “Yo los apoyé durante la Copa América”. Tras aquella reacción que se tornó viral, Coscu le dedicó un mensaje en aliento al español. “Fuerza IBAI, Argentina te ama”, escribió una hora después de conocerse el resultado en donde Marruecos pasó a la siguiente fase del Mundial de Qatar. Momento antes expresó acerca del seleccionado africano: “Marruecos ta toro”.

A pesar del apoyo del streamer argentino hacia Ibai, los usuarios continuaron con las burlas hacia el seleccionado español. Con críticas, memes e imágenes en donde se denostaba a La Roja y su paso por el Mundial de Qatar 2022. En tanto, Marruecos accedió históricamente a cuartos de final, sin dudas un hecho que quedará en la memoria de sus habitantes y de todo el continente africano.

LA NACION