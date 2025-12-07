Ida y vuelta

DESALENTADO

Hola mi nombre es Juan. Soy de Cáncer y tengo Luna en Virgo. Lo que no sé es mi Ascendente. Soy del 11 de julio de 1978 horario 15.08 de Argentina, Buenos Aires. Tuve muchos problemas con la mamá de mis hijos este año que pasó y espero se hayan solucionado porque estoy desalentado. Gracias por responderme. Juan

Hola Juan. Si tenés el Sol en Cáncer y la Luna en Virgo, es lógico y esperable que la familia sea un gran tema de vida, sobre todo los hijos. Sos una persona bastante introvertida, con buena capacidad para discernir, sensible, que se da su tiempo para los procesos de la vida. Sin embargo tenés el Ascendente en Sagitario, un signo de Fuego, impulsivo y vital, extrovertido y curioso. La aventura, el riesgo, el estudio, los viajes, los ideales, la justicia son conceptos vinculados directamente con la energía sagitariana, conceptos que van a formar parte necesaria de tu destino. Lo que pasa es que la energía del Ascendente se incorpora poco a poco y reconocerte como alguien que necesita ideales y libertad en su día a día te va a llevar su tiempo. Saturno en la base de tu Carta está generando estas trabas familiares pero ya en el 2026 avanzará y el desaliento va a convertirse en entusiasmo. Cariños. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com