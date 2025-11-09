LA NACION

Ida y vuelta

PARA LA NACIONKirón

CANSADA DE MIS SUEGROS

Hola Kirón, ¿cómo estás? Soy Anto y quería realizarte una consulta puntualmente sobre mi relación con la familia de mi marido, o sea mi familia política. Soy capricorniana del 11 de enero de 1978 a las 6.20 am. No tuve papá y me llevo re bien con mi suegro que es médico, muy compañero con los chicos y re presente. Pero mi suegra es una escorpiana peleadora que siempre me critica y hace que termine peleando con todo ¿Tendrá solución? Estoy muy cansada de ellos y tal vez no tenga que seguir insistiendo. Contame eso y de mi año. Gracias. Anto

Hola Anto. Sos de Capricornio, con Luna en Acuario y Ascendente Capricornio. Júpiter en Cáncer, frente a tu Sol y en tu Casa 7 está mostrándote todo lo que podés expandir y mejorar en el tema de la pareja, con el vínculo entre ustedes pero también incluyendo lo que rodea al vínculo (en este caso tus suegros). Estás en un muy buen momento para afianzar la relación, sanearla, sincerarte, cambiar el rumbo. Prestá atención porque tal vez alejarte de tus suegros mejore el vínculo. Saturno en Casa 4 está complicando el tema familia pero te dará una mejor perspectiva, sobre todo en el 2026. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Por Kirón
