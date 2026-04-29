Día del Animal: cuáles son las señales que dan los gatos en sus últimos días de vida, según veterinarios

Este 29 de abril se celebra el Día del Animal en Argentina; por tal motivo, es importante hablar de uno de los compañeros de cuatro patas más elegidos en los hogares locales: los gatos. Con su carácter independiente y su capacidad de adaptación, suelen atravesar la mayor parte de su vida con una fortaleza admirable; sin embargo, en la etapa final de su ciclo vital, pueden presentar señales sutiles —y otras más evidentes— que indican que necesitan cuidados especiales y acompañamiento cercano.

Especialistas en veterinaria coinciden en que reconocer estos cambios es fundamental para garantizarles una despedida digna, con el menor dolor posible y rodeados de un entorno tranquilo. Si bien cada caso es particular, existen ciertos signos que suelen repetirse y que funcionan como alertas.

Los gatos cuando están por morir dan varias señales para alertar a sus cuidadores (imagen ilustrativa) (Foto: Freepick)

Las señales más frecuentes en los últimos días de un gato

Cambios en la personalidad

Uno de los primeros indicios suele ser una modificación en el carácter. Gatos que eran sociables pueden volverse retraídos, miedosos o incluso irritables. Este cambio puede estar asociado al dolor o al malestar físico.

Falta de acicalamiento

El acicalamiento es una conducta esencial en los felinos. Cuando dejan de hacerlo, suele ser porque están debilitados o enfermos. Esto puede estar vinculado a dolores articulares, enfermedades crónicas o falta de energía.

Alteraciones en los signos vitales

Cambios en la respiración, el ritmo cardíaco o la temperatura corporal son señales de alerta. Una respiración agitada, superficial o irregular puede indicar que el organismo está fallando y requiere atención veterinaria urgente.

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Descenso de la temperatura corporal

La temperatura normal de un gato ronda los 38 °C. Si desciende por debajo de los 37 °C, puede tratarse de un cuadro grave, como una infección generalizada o un fallo orgánico.

Pérdida de apetito

Dejar de comer es uno de los signos más comunes en esta etapa. Puede deberse a múltiples causas: dolor, enfermedades digestivas, infecciones o patologías terminales.

Pérdida de peso

Una baja de peso rápida y notoria es un indicador preocupante. Puede estar asociada a enfermedades como insuficiencia renal, cáncer o trastornos metabólicos.

En sus últimos días de vida, los gatos pueden querer evitar comer e hidratarse

Cambios en el comportamiento afectivo

Algunos gatos buscan más contacto con sus dueños, mientras que otros prefieren aislarse. Es habitual que se refugien en lugares oscuros o tranquilos para evitar estímulos cuando sienten dolor o incomodidad.

Mal aliento persistente

Un olor fuerte y desagradable en la boca puede ser señal de infecciones, problemas renales o enfermedades metabólicas. En gatos mayores, es un síntoma que no debe pasarse por alto.

¿Cómo acompañar de manera adecuada a un gato en sus últimos días?

Más allá de los síntomas, los veterinarios destacan que el rol del entorno es clave. Mantener un espacio cálido, silencioso y libre de estrés puede hacer una gran diferencia en esta etapa. También es fundamental consultar con un profesional ante cualquier cambio significativo, para evaluar el estado del animal y determinar los cuidados necesarios.

Comprender estas señales no solo permite actuar a tiempo, sino también acompañar a las mascotas con respeto, empatía y amor en uno de los momentos más sensibles de su vida.