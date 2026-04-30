Luna de las Flores 2026: por qué se llama así y cuándo se puede ver en la Argentina

Este viernes 1° de mayo hay Luna llena. Cuando esta fase lunar por la cual se puede ver el satélite natural en su totalidad ocurre en el quinto mes del año, lleva el nombre “Luna de las Flores”. En ese sentido, surge la duda sobre por qué se llama así y cuándo se puede ver en la Argentina.

Este año se da una particularidad: hay dos Lunas llenas en mayo, una este viernes 1° y luego el domingo 31. Este fenómeno es poco común y solo sucede cuando la luna llena inicial está cerca del inicio del mes. Esto se debe a que el ciclo lunar es de aproximadamente 28 días, por el cual pasa por sus distintas fases. Dado que el quinto mes del año arranca con un plenilunio, se da la posibilidad de que cierre con esta fase lunar.

En mayo 2026 hay dos Lunas llenas iStock

Por qué la Luna llena de mayo se llama Luna de las Flores

La Luna de mayo se llama “Luna de las Flores” por una tradición de las tribus indígenas norteamericanas, como los algonquinos. Ellos nombraban las Lunas llenas según los ciclos naturales del hemisferio norte. Estas comunidades observaban la naturaleza para guiar sus actividades agrícolas y espirituales, asociando al satélite con los eventos más relevantes.

En el caso de la Luna de las Flores, se la llama de esa forma porque hace referencia al florecimiento de las flores en esta época del año en el hemisferio norte, puesto que allí transcurre la primavera. Se trata del momento en que esta estación del año alcanza su apogeo con la abundancia de flores silvestres que brotan en campos y bosques, lo que simboliza renovación y fertilidad.

El nombre "Luna de las Flores" hace referencia a la primavera en el hemisferio norte Tatsiana Volkava - Moment RF

Cuándo se puede ver la Luna de las Flores en la Argentina

Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, la Luna llena de mayo 2026 se dará este viernes 1°. Será visible durante la noche, desde el atardecer (el sol se pone a las 18.11) hasta el amanecer del día siguiente (el sol sale a las 07.29 del sábado 2 de mayo).

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas pueden dificultar el avistamiento de la Luna llena este viernes. Según el pronóstico del tiempo, durante la noche del 1° de mayo estará mayormente nublado en gran parte del país, principalmente en el centro. En tanto, en el noreste se anticipan lluvias en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Cuándo hay Luna llena en 2026

Las fechas en que hay Luna llena en lo que queda de 2026 (Unsplash/Ganapathy Kumar)

En lo que queda del año, se puede anticipar las fechas en que habrá Luna llena al observar el calendario lunar: