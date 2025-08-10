Ida y vuelta
- 1 minuto de lectura'
ME TENGO QUE OPERAR
Hola Kirón. Soy Mario, nací el 21/8/66 6:25 de la mañana. Quería consultarte cómo va a ir lo que queda del año para mí, me tengo que operar y la verdad estoy preocupado. No parece algo serio pero yo siempre fui muy sano y no me reconozco. Si podés tranquilizarme te agradezco. Siempre te leemos con mi señora. Mario
Hola Mario. Tenés el Sol y el Ascendente en Leo con la Luna en Escorpio. Fuego y Agua. Podés hervir o “apagarte” con gran facilidad y oscilas entre el optimismo más entusiasta y cierta visión trágica de la vida más ligada a tu infancia, a tu pasado. Júpiter en tu Casa 12, en Cáncer, señala que es un año como para cerrar un ciclo. Tal vez el problema de salud te obligue a “frenar”, a evaluar y a tomar decisiones de vida muy buenas para una etapa nueva a futuro. Saturno en tu Casa 9, el objetivo, también podría avalar esta suposición. Andá con confianza a esa operación y todo saldrá bien. No aflojes. Mis mejores deseos para vos y tu señora. Kirón
Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com