Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen
Con pocos ingredientes y una preparación rápida, este método promete reducir olores intensos y aportar un aroma agradable en espacios cerrados
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Durante los días fríos o lluviosos, mantener el hogar ventilado y con un aroma agradable puede convertirse en un verdadero desafío. Las ventanas cerradas durante muchas horas suelen generar sensación de encierro, humedad y olores que permanecen en distintos ambientes. Frente a esto, comenzaron a popularizarse diversos trucos caseros que prometen renovar el aire de manera simple y práctica. Entre ellos, una combinación en particular llamó la atención: hervir hojas de laurel con bicarbonato, una alternativa que muchas personas utilizan para perfumar los espacios y crear una sensación de mayor frescura dentro de casa.
Este truco casero ganó popularidad como una alternativa sencilla para disminuir olores fuertes dentro del hogar, especialmente en la cocina. Al hervir laurel y bicarbonato, el vapor desprende aromas que ayudan a disimular y neutralizar olores intensos, como los de frituras, humedad o residuos acumulados, algo especialmente útil en espacios con poca ventilación.
Qué beneficios tiene hervir laurel con bicarbonato en casa
Uno de los principales beneficios de esta preparación está relacionado con las propiedades aromáticas del laurel. Al entrar en contacto con el calor, libera compuestos como cineol y eugenol, presentes también en plantas como el eucalipto o el clavo de olor, que generan una sensación de frescura y un aroma asociado a la limpieza dentro del hogar.
A su vez, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador natural de olores gracias a sus propiedades alcalinas, que ayudan a disminuir compuestos responsables de aromas intensos, como los de frituras o humedad. La combinación de ambos ingredientes produce un doble efecto: mientras el laurel aporta fragancia, el bicarbonato ayuda a reducir los malos olores. Por eso, muchas personas recurren a este truco después de cocinar, antes de recibir visitas o tras varios días con la casa cerrada.
Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato
Esta preparación casera requiere pocos ingredientes y puede realizarse en apenas unos minutos.
Ingredientes:
- 3 o 4 hojas secas de laurel
- 1 cucharada sopera de bicarbonato de sodio
- Medio litro de agua
Paso a paso:
- Colocar el agua en una olla o recipiente pequeño.
- Agregar las hojas de laurel junto con el bicarbonato.
- Llevar a fuego medio y esperar hasta que hierva.
- Dejar la mezcla entre 10 y 15 minutos sin tapar para permitir que el vapor se expanda.
Para potenciar el efecto, recomiendan dejar puertas abiertas y utilizar un recipiente ancho para que el aroma circule mejor por el hogar.
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