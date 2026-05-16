A qué edad un perro se puede considerar realmente viejo

La vejez es una etapa inevitable en la vida de los perros, pero determinar cuándo comienza puede ser crucial para darles los cuidados necesarios y mejorar su calidad de vida. Un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice demostró que los profesionales veterinarios consideran que, en promedio, los perros ingresan en esta etapa a los siete años. Sin embargo, esto puede variar significativamente según la raza, el tamaño y otros factores particulares.

Por ejemplo, el cocker spaniel suele ser considerado mayor alrededor de los 11 años, mientras que los jack russell terriers alcanzan esta etapa a los 14 años. Estas diferencias resaltan la importancia de adaptar los cuidados según las características individuales de cada perro para prevenir problemas de salud.

Existe una edad determinada en la que los perros de raza entran en la vejez (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

El estudio identificó que las afecciones más frecuentes en perros mayores incluyen problemas relacionados con el peso (35 %), enfermedades musculoesqueléticas (33 %), dentales (31 %), de la piel (28 %) y digestivas (22 %). Cada una de estas condiciones subraya la necesidad de un enfoque integral en la atención veterinaria, ya que las enfermedades suelen afectar múltiples sistemas del cuerpo a medida que los perros envejecen.

Entre estas afecciones, los problemas dentales mostraron un aumento significativo con la edad, incrementándose en un 10 % cada año. Las razas pequeñas, como el cocker spaniels, son propensas a la acumulación de sarro y enfermedades periodontales, lo que subraya la importancia de una higiene dental adecuada. Por otro lado, las enfermedades musculoesqueléticas son más prevalentes en razas grandes, como el border collie, el labrador retriever o el dogo de burdeos, debido al desgaste articular, está asociado con el peso y la movilidad.

Aunque la edad es un factor determinante, otros elementos como el sexo, el estado de esterilización y el tamaño del perro también desempeñan un papel importante. Por ejemplo, el estudio encontró que los machos esterilizados tienen una mayor incidencia de problemas musculoesqueléticos en comparación con las hembras no esterilizadas. Asimismo, los perros de razas grandes tienden a envejecer más rápido que los de razas pequeñas, lo que sugiere que el inicio de las medidas preventivas debe ajustarse a estas diferencias.

Las señales que presenta un perro durante su vejez

¿Cómo cuidar a un perro en la vejez?

Para garantizar una buena calidad de vida en la etapa geriátrica, los expertos recomiendan implementar un enfoque preventivo que incluya:

Chequeos veterinarios regulares . Identificar enfermedades de forma temprana es clave para evitar complicaciones mayores. A su vez, el calendario de vacunas debe estar completo para cuidarlo de posibles virus y bacterias. También es recomendable realizar la desparasitación anual.

. Identificar enfermedades de forma temprana es clave para evitar complicaciones mayores. A su vez, el calendario de vacunas debe estar completo para cuidarlo de posibles virus y bacterias. También es recomendable realizar la desparasitación anual. Dieta equilibrada . Adaptar la alimentación a las necesidades de un perro mayor puede ayudar a prevenir problemas de peso y enfermedades digestivas.

. Adaptar la alimentación a las necesidades de un perro mayor puede ayudar a prevenir problemas de peso y enfermedades digestivas. Ejercicio moderado . Mantener la movilidad sin sobrecargar las articulaciones es fundamental para prevenir problemas musculoesqueléticos.

. Mantener la movilidad sin sobrecargar las articulaciones es fundamental para prevenir problemas musculoesqueléticos. Higiene dental. Realizar limpiezas regulares y controles veterinarios para evitar enfermedades periodontales.

El estudio también destaca la importancia de que los veterinarios eduquen a los propietarios sobre los signos de envejecimiento y las necesidades específicas de los perros mayores. Muchas veces, los dueños no detectan señales tempranas de enfermedad, lo que puede retrasar la intervención y agravar las condiciones de salud.

Programas como el PetSavers Aging Canine Toolkit buscan cerrar esta brecha de conocimiento al proporcionar herramientas para identificar problemas comunes y diseñar estrategias personalizadas de cuidado para perros mayores.