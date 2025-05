Ida y vuelta

SEGUNDAS NUPCIAS

Hola Kirón. Soy Finny y nací un 04-12-85 a las 03:10 de la tarde. Estoy por casarme en segundas nupcias después de un primer matrimonio tormentoso y tengo ganas pero también unos miedos horribles, mi cabeza da vueltas y vueltas. Él tiene un hijo y yo no fui mamá, la verdad me pregunto si estaré a la altura. Lo que me digas me va a ayudar. Mil gracias. Finny

Hola Finny. Ante todo felicitaciones, si das este paso es porque las ganas son mucho más fuertes que el miedo y para una mujer doble Fuego como vos esas ganas deben ser un combustible poderoso. Sos doble Fuego porque tenés el Sol en Sagitario y tel Ascendente en Aries. Lo que te suele frenar bastante y entrar en tironeo con el resto de tu carta natal es tu Luna en Virgo, un signo de Tierra muy estable y a la vez introvertido. Esos miedos, esas obsesiones, esas “vueltas y vueltas” se deben a la Luna, o sea a traumas o fijaciones de infancia que precisás dejar atrás. Estás en un momento genial para dar el gran paso porque este mes Saturno ingresa en Aries, ayudándote a que un deseo profundo se haga realidad. Será con alegría. Un gran cariño. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com