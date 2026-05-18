Gabriel Rolón: “La pregunta eterna que recorre al ser humano es ‘cómo tengo que ser para que otro me quiera’?”

En una de sus columnas en el programa Perros de la Calle (Urbana Play), el reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón profundizó sobre una de las encrucijadas existenciales más profundas y cotidianas de nuestra especie. Con su habitual claridad conceptual, planteó que existe una inquietud subyacente que atraviesa cada aspecto de nuestras vidas, desde el plano afectivo hasta las relaciones laborales.

“¿Sabés cuál es la pregunta eterna que recorre a todo ser humano?”, desafió Rolón al inicio de su alocución, abriendo paso a un desglose que divide esta incógnita en dos interrogantes fundamentales. “La primera es ¿cómo tengo que ser para que el otro me quiera? Y la segunda es, aún así, ¿me quiere?”, sentenció el psicólogo, definiendo este ciclo como un motor constante de la conducta humana.

Del living al trabajo: la búsqueda de validación

Según el terapeuta, esta necesidad de aprobación no se limita únicamente a los vínculos de pareja o familiares, sino que se traslada de manera idéntica a entornos institucionales o corporativos. Rolón ejemplificó esta dinámica a través de una situación tan común como la solicitud de una mejora salarial.

Gabriel Rolón advirtió sobre las dos dudas que atraviesan al ser humano (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

“Todo el tiempo. Vas a pedir un aumento y es: ‘¿Cómo tengo que ser, en este caso para que mi jefe, bajo la forma de un aumento, me reconozca, que me quiere, que me valora?’. Y la segunda pregunta es: ‘Bueno, ¿me valora?’”.

Para el autor, el salario o el beneficio económico se transforma, desde la perspectiva analítica, en un símbolo de afecto y validación externa. “Todo el tiempo estamos buscando ese reconocimiento”, resumió.

El origen de la dependencia

Para comprender por qué los individuos quedan atrapados en este bucle, Rolón se remontó a la primera infancia, señalando que la indefensión inicial nos marca para siempre. Remarcó que el primer llanto en la vida de cualquier persona fue respondido por un tercero que asistió a calmarlo, a alimentarlo o a cobijarlo.

“En ese acto te enseñó que vos necesitás de los demás, que solo no podés, que para que el otro venga le tenés que pedir, lo tenés que llamar. Y que el otro da, y viene, si te quiere y te da cuando quiere”, concluyó Rolón, dejando en claro que la eterna pregunta no es más que el eco de nuestra vulnerabilidad originaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.