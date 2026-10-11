Ida y vuelta

GOLPE DE SUERTE

Hola Kiron. Me interesaría saber que orientación astrológica podrías darme que me guie para aprovechar el gran golpe de suerte de mi año. Heredé una propiedad valiosa de una tía española y me voy a mudar allá, subalquilar y vivir una vida menos dura económicamente que aquí. Estoy feliz y asustada. Soy del 17/08/80 a las 11.45 en Capital. No tengo hijos, soy separada y profesora de baile. Gracias. Naomi

Hola Naomi. Te cuento que sos leonina con Luna y Ascendente en Escorpio. Júpiter en el signo de tu Sol te trajo este golpe de suerte que va a cambiar tu vida y ayudarte a brillar. Entiendo el miedo. Escorpio enseña que todo tiene un final en la vida pero tal vez las privaciones económicas sean las que ahora tienen un final. Seguí adelante con tu proyecto, a lo sumo harás cambios sobre la marcha pero todo será para mejor. Un abrazo grande. Kirón

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