Yolanda, la mujer de 105 años que se hizo viral por su pedido de conocer a Messi: “Lo adoro”

A sus 105 años, Yolanda todavía vive cada partido de la selección argentina con la misma pasión de siempre. Fanática del fútbol desde joven, asegura haber visto todos los mundiales, aunque reconoce que hubo un momento que cambió para siempre su forma de disfrutar el deporte y fue la aparición de Lionel Messi.

Desde que el rosarino debutó con la camiseta albiceleste, su admiración no hizo más que crecer. Hoy, mientras sigue de cerca el Mundial 2026, solo tiene un deseo por cumplir: conocer personalmente al capitán argentino.

Yolanda es la fanática más longeva de Lionel Messi (Instagram @abue_yoli)

En los últimos días, su historia fue difundida por distintos programas de televisión y, rápidamente, se volvió viral por la ternura de su mensaje y el cariño con el que habla del futbolista. “Miraba todos los mundiales y no les prestaba atención. Pero desde que conocí a Messi no me perdí ninguno. Me encanta porque es un buen hombre, un buen padre”, dijo en diálogo con eltrece.

Uno de los detalles que más llama la atención de todos los que conocen su historia es la vitalidad que mantiene. “¿Cómo se llega a los 105? ¿Comés de todo?”, le consultó el periodista; a lo que la mujer contó: “De todo, jamón crudo, papas fritas, asado, guiso, fideos, tortillas, pastel de papa, todas esas cosas. Antes iba a la casa de mi hermana y todas las noches tomábamos un poquito de whisky con hielo”.

En otra entrevista previa que le había brindado al programa de Vero Lozano, Cortá por Lozano (Telefe), la mujer dejó un mensaje cargado de cariño para Lionel Messi. “Te adoro con el alma. Te quiero, Messi. Cómo quisiera verte. Ahora me conformo con la camiseta. Hace de cuenta que soy tu abuelita”, bromeó. Además, como buena fanática de La Pulga, recordó que su comida favorita son las milanesas de su madre, Celia, por lo que le prometió que si algún día la visita, ella también le cocinará milanesas caseras.

El mensaje de la abuela Yolanda a Lionel Messi

El festejo de la abuela Yolanda tras la victoria de Argentina frente a Egipto

Yolanda además cuenta con una cuenta de Instagram personal que la maneja su nieta (@abue_yoli), donde cuenta con más de tres mil seguidores. Allí su familia comparte videos de su día a día, por lo que en el último encuentro de Argentina frente a Egipto por la Copa del Mundo, se volvió viral al mostrar el festejo que realizó tras el duro partido que enfrentó La Scaloneta.

Ese estresante martes salió a recorrer las calles de su barrio con su familia en auto que tocaba bocina y agitaba a la gente, que comenzó a saludarla al reconocerla. “¡Y alguien que sabe de festejar es ella! Y hoy, para no perder la costumbre salió por el barrio y así lo vivió. ¡Rodeada del amor de todos los argentinos que hoy tenemos una excusa para sonreír! ¡VAMOS, ARGENTINA!“, escribió al pie del posteo su nieta.