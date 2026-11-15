Ida y vuelta

CAMA AFUERA

Hola Kirón. Te cuento. Soy de Géminis, con Luna en Géminis y Ascendente en Capricornio. Tengo 65 años y un nuevo amigo on-line que vive en Costa Rica y que va a venir a visitarme pronto. Tengo mucha inseguridad porque hace tiempo que no salgo con nadie pero mis hijos viven fuera del país, algunas amigas ya ni salen y yo me aburro mucho. Tuve en el pasado un temita de ludopatía pero lo superé. Sólo espero no decepcionarme demasiado con este señor y debo decidir si lo invito a casa o mejor lo mantenemos “cama afuera”. Lo que puedas decirme me vendrá bien.

Hola Petra. Las dudas son propias de tu signo y también el aburrimiento, un verdadero karma para alguien doblemente geminiana como vos pero… ¡con un destino que exige estabilidad, seriedad y compromiso capricorniano! Si bien creo que para tu naturaleza geminiana un romance con muchos viajes de por medio es perfecto, la cuestión es que por el Ascendente que tenés podés llegar a sentirte confundida y con ganas de algo más formal. Conocer a este señor personalmente será bueno porque te enfrentará con la persona real, lo que tu Ascendente tanto necesita. Urano en Géminis está generando situaciones inesperadas y fuera de lo común para tu signo, no esperes nada convencional de este encuentro. Por eso mismo mejor “cama afuera” en esta visita, ya que Saturno en tu Casa 4 tiende a complicar la convivencia. Mantené el espíritu juguetón pero cuídate. Con cariño.

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