Ida y vuelta

ENTENDER DE QUÉ SE TRATA

Hola Kirón. Me atrevo a escribirte aunque nunca lo hice a ningún lado. La astrología me interesa, me compré algunos libros del tema pero no sé mucho sobre mí. Nací el 11 de mayo de 1987, a las 09.10. Sé que soy Tauro con Ascendente en Géminis y Luna en Libra. Lo calculé en una aplicación pero no termino de entender de qué se trata. Ojalá me aclares un poco, tus respuestas me encantan. Muchas gracias, Juli.

Hola Juli. Empecemos por tu Sol y tu Luna. Son dos facetas de quiénes somos y cómo nos sentimos. Nuestra identidad y emocionalidad. Al ser taurina sos alguien realista y apegada a cierta tradición, buscás seguridad y probablemente trasmitas dulzura, estabilidad, belleza, una fuerza serena, como la de la madre tierra. Pero esa manera de ser se complementa con una Luna en Libra, signo de Aire, que en lo emocional indica una necesidad fuerte de equilibrio, de buenos modos. Ambos, Tauro y Libra, están gobernados por Venus, planeta de la pareja, el amor, la femeneidad. Estar con otros es para vos fundamental, sobre todo formaer una buena pareja, amorosa y que te de arraigo, pertenencia. El Ascendente está en Géminis, que es un signo de Aire como Libra, el de los hermanos, los amigos, los viajes, el movimiento continuo y el aprender curioso y desordenado como el de los niños. Tu Ascendente expresa tu destino, tu misión, que en este caso consiste romper con la quietud y la pasividad de Tauro y animarte a lo nuevo, lo divertido, lo diferente. Amigos, viajes, estudiar siempre un nuevo

tema, tener más de un trabajo son en tu caso actividades que suman. Tratar de entender de qué se trata la astrología es un buen ejemplo de una sana curiosidad que tenés que alimentar siempre. No te olvides nunca de jugar, de la amistad y del encuentro humano. Un cariño. Kirón

