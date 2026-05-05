Adiós al agua: la mejor bebida para hidratarte después de entrenar

El consumo de agua constituye la respuesta inmediata ante la sed o el agotamiento físico, aunque la ciencia pone en duda su eficacia absoluta. Una investigación reciente desarrollada por expertos de la Universidad St. Andrews, en Escocia, demostró que la leche supera al agua y a las bebidas deportivas tradicionales al momento de hidratar el cuerpo humano tras un esfuerzo físico intenso.

El estudio analizó la reacción fisiológica ante trece líquidos diferentes para determinar cuál de ellos conserva los fluidos corporales por un período mayor de tiempo.

El consumo de agua constituye la respuesta inmediata ante la sed o el agotamiento físico, aunque la ciencia pone en duda su eficacia absoluta (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Los especialistas examinaron variables clave, tales como la densidad energética de cada bebida, la cantidad ingerida por los participantes y la concentración específica de electrolitos. Asimismo, el equipo científico observó la presencia de agentes diuréticos en las fórmulas analizadas. Según los datos obtenidos, las bebidas que contienen niveles moderados de azúcar, grasa o proteína logran un desempeño superior al agua pura. La estructura molecular de la leche explica este fenómeno biológico de manera directa. Su composición incluye lactosa, proteínas y grasas, elementos que ralentizan el vaciado del líquido desde el estómago hacia el torrente sanguíneo.

Este proceso de tránsito gástrico más lento permite que la hidratación se mantenga durante un lapso mucho más extenso en comparación con otras opciones líquidas. La ciencia señala que, al consumir agua sola, el líquido abandona el estómago con rapidez, lo cual diluye los fluidos del organismo de forma fugaz. En contrapartida, la leche retiene la hidratación gracias a la interacción de sus nutrientes. El sodio juega un papel fundamental en este mecanismo fisiológico. El mineral, presente de modo natural en la leche, actúa como una esponja dentro del cuerpo. Su función principal consiste en retener el agua en los tejidos y reducir de forma considerable la producción de orina tras la ingesta.

La leche retiene la hidratación gracias a la interacción de sus nutrientes (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

El estudio aporta una perspectiva técnica sobre el equilibrio hídrico. Los investigadores subrayan que la composición nutricional altera el ritmo de absorción. Por ello, la leche se posiciona como una herramienta eficaz para combatir la sed y preservar el estado de hidratación, sobre todo en jornadas con altas temperaturas o después de una actividad física extenuante.

La investigación no solo evalúa el volumen de consumo, sino que profundiza en cómo cada bebida interactúa con el sistema digestivo para asegurar la permanencia de los fluidos. Esta evidencia científica invita a los deportistas a considerar alternativas más nutritivas para optimizar su recuperación hídrica diaria.

El alimento que podés comer después de entrenar para facilitar la recuperación muscular

El arroz se posiciona como un alimento fundamental para la recuperación post-entrenamiento debido a su capacidad para reponer rápidamente las reservas de glucógeno que los músculos consumen durante el ejercicio. Al ser una fuente de carbohidratos de fácil digestión, especialmente en su variedad blanca, ayuda a combatir la fatiga muscular de manera eficiente.

Consumir arroz junto con una fuente de proteínas proporciona los macronutrientes esenciales para optimizar la recuperación y favorecer el crecimiento muscular (Foto de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Además de aportar energía, su consumo es clave para la reparación y el crecimiento de los tejidos; cuando se combina con proteínas, proporciona los macronutrientes necesarios para optimizar la reconstrucción muscular. En definitiva, es una opción saludable y baja en grasas que permite mantener el equilibrio energético y sostener el rendimiento físico al evitar el desgaste excesivo del cuerpo tras rutinas exigentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA