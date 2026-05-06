Las efemérides de este 6 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se cumplen 22 años de la emisión del último capítulo de la serie Friends, tras 10 temporadas.

Ese último episodio fue transmitido un día como hoy, pero de 2004. Fue visto por 51 millones de personas, quienes fueron testigos de cómo Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se despedían de sus personajes. Friends cuenta la vida de un grupo de amigos que residen en Manhattan, Nueva York, y es considerada por muchos como una de las mejores comedias de la historia.

La serie siguió muy vigente a lo largo de los años, tanto para sus fanáticos como para las nuevas generaciones que la descubrieron con el tiempo. En 2023, la noticia de la muerte de Matthew Perry conmocionó no solo a los seguidores de la sitcom, sino también al mundo entero: el actor fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades, en Los Ángeles, California, el 28 de octubre de ese año. Falleció a los 54 años por una sobredosis de ketamina.

Efemérides del 6 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1856 – Nace Sigmund Freud, médico y neurólogo austríaco, fundador del psicoanálisis.

1889 – Se termina de construir la Torre Eiffel, en París.

1915 – Nace el cineasta Orson Welles, director de una de las películas más importantes del séptimo arte: El Ciudadano Kane.

Ciudadano Kane - Tráiler oficial

1937 – Se incendia el dirigible alemán Hindenburg al intentar aterrizar en Nueva Jersey.

1941 – Joseph Stalin asume como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS.

1961 – Nace el actor estadounidense George Clooney.

1968 – Por la revuelta estudiantil conocida como “El mayo francés”, se declara el estado de sitio en París.

1985 – Se estrena el clásico del cine nacional Esperando la Carroza, dirigida por Alejandro Doria.

Esperando La Carroza (1985) - Trailer Oficial