Ida y vuelta

15 de septiembre de 2019

Crisis de madurez

Hola, mi nombre es Daiana, soy de Buenos Aires, Argentina. Nací el 20 de enero de 1991 a las 10:15 de la mañana y la verdad es que no estoy pasando un buen momento...me gustaría saber mi carta...recién vi tu publicación. Desde ya muchas gracias. Daiana

Hola Daiana. Tenés el Sol en Capricornio en grado 29, casi, casi ingresando en Acuario. Y tanto la Luna como el Ascendente en Piscis. Sos una persona muy sensible, algo "sufrida", leal, estable, cuyo camino de vida la lleva a conectarse cada vez más con las emociones, tratando de no racionalizar. Aceptar que necesitás de los demás y pedir es importante para que puedas quebrar tu coraza. Saturno en Capricornio, sobre tu Neptuno natal, puede haberte generadfo una gran desilusión. No será fácil porque vas a tener que superar lo que sde llama "El retorno de Saturno" una crisis de madurez que se dá alrededor de los 30 años, generalmente antes. Pero calculo que ya a fin de mes Júpiter ingresando en Capricornio trae ayuda y alivio. Es tiempo de responsabilidades pero. ¡vos podés! Suerte. Un beso. Kirón

"Hablar" con otra

Hola Kirón. Mi nombre es Rosa, nacida en 8/9/67 a las 13:40 en Bs As, Argentina. Me pronosticaste en el 2015 una relación amorosa y así sucedió, estaba muy feliz por ello, me surgió una relación a la distancia: él, Sayed, nacido el 2/4/85 es de Alexandria, Egipto. Con muchas idas y venidas, planeábamos una convivencia, y me enteré por una amiga que quería "hablar" con ella también. Así que estoy paralizada....no sé qué hacer (he tenido alguna oportunidad de conocer a otras personas más cerca aquí en mi barrio o en mi trabajo incluso pero es como que me siento "atada" a esa relación con Sayed virtual aún y la verdad ya me estoy cansanda ¿Tú qué piensas? ¿Tendré chances de que estemos finalmente juntos?

Hola Rosa. Sos de Virgo, con Luna en Escorpio y Ascendente en Capricornio. En realidad estás próxima a una etapa en la que vas a tener que dejar ir el pasado, cerrar ciclos, hacer el duelo por lo que no pudo ser. Puede referirse a esta relación, que me parece bastante tóxica, o a tu modo de entender el amor, pero el cambio es necesario. El 2020 te va a tener ocupada en este proceso de cerrar viejas heridas. Lo bueno es que el 2021 llega con fuerzas, ideas y personas nuevas, serias y compañeras como sos vos. Sayed es de Aries, con Luna en Virgo, puede que finalmente se decida pero. ¿vas a poder confiar? Sentirte atada tiene que ver con tu Luna en Escorpio que posee y se deja poseer, que se alimenta del dolor aunque rara vez asimila una traición. Tenés todo un año para elaborar el conflicto y estoy segura que tu decisión será la más sabia. Un cariño. Kirón

