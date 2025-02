Ida y vuelta

SE ME CAYÓ EL MUNDO

Hola Kirón. Te escribo desde Mar del Plata donde nací el 23 de septiembre de 1961 a las 13.10. Te escribo porque estoy en una rara crisis de pareja. Estoy casada hace 35 años y me enteré recientemente que mi marido es amante de una prima mía hace muchísimo tiempo. Ella tiene un hijo de 15 años y siempre dijo ser madre soltera así que estoy muy angustiada por la situación en sí y también por las dos hijas que tenemos en común de 25 y 32 años. Supongo que nos divorciaremos pero estoy con tratamiento psicológico, tratando de asimilar la situación. Lo increíble es que encontré fotos de ambos de un modo que no viene al caso y se me cayó el mundo. Si podés ayudarme te agradezco. Virginia

Hola Virginia. Te cuento que sos de Libra con el Sol a 0 grados, tenés la Luna en Piscis y el Ascendente en Capricornio. Libra y Piscis son signos duales, indecisos, inestables, dependientes del otro. Necesitás muchísima compañía, contención, compartirlo todo pero… el Ascendente pide que aprendas a arreglártelas sola, a sostener a los demás y a sostenerte. El mundo se te puede haber caído un ratito… ¡pero vas a poder con la situación! Hay en puerta dos grandes cambios que involucran tus principales aspectos astrales. Por un lado Saturno, el planeta que nos enfrenta con la cruda realidad, toco tu Luna hace un tiempo, y de aquí a unos meses pasará frente a tu Sol. Creo que de sentirte herida emocionalmente vas a pasar a asumir responsabilidades nuevas. Lo bueno es

que Júpiter se aproxima a tu Casa 7, la de la pareja: va a ser un año magnífico para poner al otro en su lugar, echar luz sobre la relación en común y encontrar tu camino, primero como sujeto y después hacia vínculos mucho más sanos. Es genial que hayas buscado ayuda profesional, te va a orientar muchísimo. Todo saldrá bien. Un abrazo. Kirón

