Las efemérides del 27 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se conmemora el Día Internacional del Diseño, también conocido como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación.

Se trata de una jornada por la cual reconoce la labor de los diseñadores gráficos, que cumplen una función importante en la sociedad. Esta herramienta es utilizada en múltiples ámbitos y disciplinas, y resulta clave para crear el impacto deseado en los receptores de los distintos mensajes que se puedan emitir.

Esta fecha resalta el trabajador de los diseñadores gráficos en el mundo Canva

Este día nació en el año 1991 por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (Icograda), y la fecha fue elegida en honor a la fundación de este organismo, en 1963. La instalación de esta efeméride contó, además, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque fue recién en 1995 cuando tomó relevancia internacional.

En la Argentina hay un día especial para celebrar a los diseñadores gráficos: el 24 de octubre. La fecha está asociada al año 1966, cuando Haydée Strittmatter se convirtió en la primera graduada con título en recibirse de la Escuela de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde entonces, miles de personas se graduaron de esta carrera que encuentra lo artístico con lo técnico.

Efemérides del 27 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1521 – Muere el navegante portugués Fernando de Magallanes.

1791 – Nace Samuel Morse, inventor y pintor estadounidense.

1810 – Ludwig van Beethoven compone “Para Elisa”, una de sus piezas más famosas.

1820 – Nace el filósofo británico Herbert Spencer.

1884 – Mueren 53 personas al hundirse un puente sobre el río Alcudia cuando pasaba un tren de la línea férrea Madrid-Ciudad Real-Badajoz, en España.

1937 – Muere Antonio Gramsci, teórico y político italiano, cofundador del Partido Comunista de Italia.

1945 – Austria se declara independiente de la Alemania nazi.

1967 – Nace Karina Rabolini, empresaria de belleza y modelo argentina. Presidió la Fundación Banco Provincia y estuvo casada con el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

1977 - El historietista Héctor Germán Oesterheld, autor de la tira “El Eternauta”, es secuestrado y desaparecido en la ciudad de La Plata por un “grupo de tareas” de la última dictadura cívico militar.

1994 - Después de pasar 27 años en la cárcel, el abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela es elegido presidente de Sudáfrica. Se trata de las primeras elecciones celebradas allí sin la política de apartheid.

1998 – Muere Carlos Castaneda, antropólogo y escritor peruano nacionalizado estadounidense.

1999 – Muere Tu Sam, mentalista e hipnotizador argentino.