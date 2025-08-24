Ida y vuelta
LUNA ILUMINADA
Hola Kirón te escribo con ilusión porque voy a iniciar una convivencia por primera vez en mi vida. Vengo de una familia disfuncional en la que mis padres se juntaban y se separaban a cada rato y siempre tuve miedo de repetir la historia. Si ves algo especial en mi carta por favor decime. Soy del 4 de diciembre de 1994, a las 4 de la madrugada en Capital Federal. Naomi
Hola Naomi. Tu signo es Sagitario, tu Luna Capricornio y tu Ascendente es Escorpio. Si emocionalmente te cerrás, te recluís, es porque la Luna en Capricornio suele generar miedo al fracaso, al abandono, porque en el fondo sos muy tierna y sensible pero te mostrás autosuficiente. Estás en un momento muy bueno para una convivencia porque Júpiter, planta del crecimiento y la expansión, está opuesto a tu Luna (digamos que la ilumina) y por lo tano te ayuda en temas de familia, vivienda y también revisión de tu pasado infantil. No tenés por qué repetir la historia, de vos depende que sea una nueva versión plena y feliz. Mis felicitaciones y mucha suerte. Kirón
Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com