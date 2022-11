escuchar

TODO SE DESVANECE

Hola Kirón. Estaba leyendo un artículo donde usted da consejo, se llama Ida y Vuelta, del periódico La Nación. Y tomé su correo por lo mismo. Soy Tauro, 6 de mayo del 1990, ahora mismo me siento estresada, cansada, las cosas no me salen bien ni en el amor, ni en el trabajo. Creo que perdí a la persona que amo que es Aries, por ser un poco terca y no demostrar todo el amor que le siento, en el trabajo siento que no avanzo, y ahora mismo siento que todo se me desvanece. Gracias, y un placer. Daymara

Hola Daymara. Sos de Tauro con Luna en Libra, ambos signos regidos por Venus. Muy femenina, tal vez algo frágil cuando el esfuerzo es excesivo. El Sol de tu pareja está opuesto a tu Luna, lo cual es una buena combinación. Tal vez no lo hayas perdido y sea una fase. Urano en Tauro está agotando mucho a tu signo, hace que todo se acelere y tengas que correr… ¡algo que Tauro odia! Volvé a la esencia, a lo simple, a lo concreto. El contacto con la tierra (descalza, en la playa o en el pasto) un poco de sol, buena comida, algunos abrazos, te pueden ayudar a recuperar tu centro. Mucha suerte. Kirón

CONFUNDIDO

Hola , buen día. Soy Sagitario, Ascendente Leo y Luna Tauro, (primer decanato). Pero estoy muy confundido, no sé si son los eclipses o qué, pero me siento que no entiendo nada. Gracias por la ayuda. José

Hola José. Sos de Fuego con Luna en signo de Tierra, primera contradicción. Buscás por un lado lo estable, lo seguro, lo concreto, pero Sagitario te pide cambio y aventura. Algo parecido pasa con el Ascendente que te da como misión ser vos mismo, desarrollar tu identidad, no ser lo que tu familia quiere que seas sino ser vos. Creo que Saturno frente a tu Ascendente te está trayendo problemas de relación, vas a tener que poner orden en los vínculos de pareja y con los socios, si es que tenés. Y Urano sobre tu Luna también desordena tu mundo. El desafío es vivir el hoy sin saber muy bien qué vendrá mañana. Confiá que vas a saber resolverlo. Va a ser un año mejor. Dejá que el deseo te guíe. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.

Temas Horóscopo