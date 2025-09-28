Ida y vuelta

¿CÓMO SIGUE?

Hola Kirón. Mi nombre es Franco, nací el 15/2/1992 a las 7:30 am. Perdí un buen trabajo que tenía y vengo a los tumbos. Lo bueno es que afectivamente estoy muy contenido y además recibí una casa de herencia que me soluciona la vida ¿Cómo sigue? Muchas gracias. Saludos. Franco

Hola Franco. Tenés Sol Acuario, Luna en Cáncer y Ascendente también en Acuario. Emocionalmente sos apegado a la familia, sensible, dependiente, mientras que la otra parte de tu personalidad, esa que ven los que no te conocen más íntimamente, es de alguien rebelde, individualista y más mental que emocional. Yo diría que Júpiter en el signo de tu Luna te benefició con lo de la casa y eso seguramente compense el flojo momento laboral. Calculo que te irá mejor en los próximos meses. En lo amoroso es tiempo de construir, de sembrar. El año que viene será buenísimo para la relación. Disfrutá lo bueno que se presenta, que es mucho. Un cariño. Kirón

